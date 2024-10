Valsero, Ekanga, Elisabeth Cynthia…Les figures camerounaises tancent Zack Mwekassa

Photo d'illustration - unsplash

Le conférencier et auteur congolais Zack Mwekassa, ancien boxeur, traverse une période tumultueuse après une série de publications controversées sur les réseaux sociaux, ciblant le peuple camerounais. Ses déclarations ont suscité un tollé, provoquant des réactions fermes de plusieurs personnalités camerounaises, parmi lesquelles l’artiste musicien Valsero, l’analyste politique Wilfried Ekanga et la réalisatrice Cynthia Elizabeth Ngono.

Tout a commencé lorsque Zack Mwekassa a publié des messages jugés dégradants à l’encontre du Cameroun et de certaines figures emblématiques de ce pays. Ces propos ont immédiatement déclenché une vague d’indignation chez de nombreux Camerounais, qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement.

La réalisatrice camerounaise Cynthia Elizabeth Ngono a été parmi les premières à réagir publiquement. Dans un message cinglant, elle n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Zack Mwekassa, le qualifiant d’« animal alpha » en raison de ce qu’elle a perçu comme un manque de respect envers le Cameroun et ses figures symboliques. Elle a particulièrement critiqué son audace de mentionner Samuel Eto’o et le président de la République dans ses publications. « Laisse-nous résoudre nos problèmes et combats tes propres démons. Pseudo coach mentalement déficient… », a-t-elle écrit, ajoutant que la véritable intelligence menait à l’humilité, une vertu qu’elle considère absente chez Mwekassa.

Wilfried Ekanga, analyste politique reconnu pour son verbe incisif, s’est également exprimé sur le sujet. À travers un style qui lui est propre, Ekanga a tenté d’expliquer les raisons derrière les attaques de Mwekassa, estimant qu’il s’agit là des agissements d’un « individu aux journées trop longues, qui ne sait comment les remplir ». Selon lui, Zack Mwekassa se crée des ennemis imaginaires, engageant des conflits qui n’ont aucun fondement réel. Pour Ekanga, il s’agit d’une attitude déroutante qui ne fera qu’aggraver son isolement.

Valsero, une figure incontournable de la musique et de l’activisme camerounais, a également pris la parole dans cette affaire. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a directement qualifié Zack Mwekassa de « boxeur de bas étage », une attaque frontale qui a accentué la pression sur l’ancien champion. Valsero, connu pour son franc-parler, a manifestement choisi de ne pas faire dans la demi-mesure pour défendre l’image de son pays et de ses compatriotes.

Au-delà de ces réactions de personnalités publiques, de nombreux Camerounais ont également exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, certains expliquant avoir été bloqués par Zack Mwekassa après avoir tenté de lui répondre. Ce dernier, désormais au centre d’une controverse qu’il semble avoir lui-même déclenchée, fait face à une vague de désapprobation massive. Malgré cela, il n’a pas encore réagi publiquement aux critiques virulentes qui continuent de se multiplier.

L’incident met en lumière la puissance des réseaux sociaux en tant que plateforme de débat, mais aussi de conflit, lorsqu’ils sont utilisés de manière inappropriée. Les propos de Zack Mwekassa, perçus comme une attaque contre une nation entière, ont provoqué une réponse collective qui illustre la fierté du peuple camerounais et son attachement à ses symboles.