2024, année la plus chaude jamais enregistrée

Chaleur (unsplash)

L’année 2024 se profile comme une année record en termes de réchauffement climatique. Selon les données du service européen Copernicus, publiées après le deuxième mois d’octobre le plus chaud, cette année sera quasi certainement la plus chaude jamais enregistrée et la première avec une hausse de la température moyenne du globe d’1,5°C au-dessus de la période pré-industrielle.

Après 10 mois de l’année 2024, il est désormais quasiment certain que 2024 dépassera le seuil symbolique d’1,5°C de réchauffement, atteignant même probablement 1,55°C durant l’année calendaire. Cette nouvelle étape dans les records de températures mondiales devrait servir de déclencheur pour rehausser l’ambition à la prochaine conférence sur le changement climatique, la COP29, qui se tiendra du 11 au 22 novembre à Bakou en Azerbaïdjan.

La COP29 se déroulera également dans l’ombre du retour prochain à la présidence américaine de Donald Trump, qui a dans le passé qualifié le changement climatique de « canular« . Cette conférence sera consacrée à la délicate recherche d’un nouvel objectif de financement pour permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de s’adapter au changement climatique.

Selon les derniers calculs de l’ONU, le monde n’est pas sur la bonne voie pour respecter la limite d’1,5°C de réchauffement, qui permettrait pourtant d’éviter des effets plus catastrophiques encore du changement climatique comme les sécheresses, canicules ou pluies torrentielles. Les politiques actuelles entraîneraient un réchauffement « catastrophique » de 3,1°C au cours du siècle, et même en intégrant toutes les promesses de faire mieux, la température moyenne mondiale grimperait de 2,6°C.