Forbes: voici les 5 plus riches du monde en février 2025

Depuis 1987, Forbes scrute méticuleusement la fortune des milliardaires à travers le monde. Le magazine américain collecte et analyse les données financières publiques, évalue les actifs privés et recalcule quotidiennement la valeur nette de chaque fortune en fonction des fluctuations boursières. Cette méthodologie rigoureuse, perfectionnée sur près de quatre décennies, permet d’établir un classement de référence dont la précision est reconnue mondialement.

La domination d’Elon Musk se confirme

Selon Forbes, le patron de Tesla et SpaceX maintient sa position de leader avec une fortune colossale de 421,6 milliards de dollars, un montant jamais atteint dans l’histoire du classement Forbes. Sa nomination récente à la tête du Department of Government Efficiency (DOGE) par Donald Trump soulève toutefois des questions sur de potentiels conflits d’intérêts, notamment concernant les contrats de SpaceX avec le Département de la Défense. Le milliardaire, qui a contribué à la campagne de Trump, voit sa fortune dynamisée par le succès de sa start-up xAI, valorisée désormais à 50 milliards de dollars.

Les géants de la tech dominent le podium

Jeff Bezos occupe solidement la deuxième place avec 250,1 milliards de dollars, porté par une hausse de 7% de l’action Amazon en janvier. Le fondateur du géant du e-commerce, qui a cédé son poste de PDG en 2021, conserve environ 10% du capital de l’entreprise qu’il a créée dans son garage de Seattle. Mark Zuckerberg complète le podium avec 237,9 milliards de dollars, réalisant la plus forte progression mensuelle (+35,4 milliards) grâce à l’envolée de 16% des actions Meta. Le patron de Facebook continue d’innover dans le métavers tout en gérant un empire social de 3,88 milliards d’utilisateurs mensuels.

Une concentration américaine et technologique

Larry Ellison et Bernard Arnault ferment ce top 5 avec respectivement 213,4 et 189,2 milliards de dollars. Le cofondateur d’Oracle participe activement au projet « Stargate« , une initiative de 500 milliards de dollars visant à développer l’infrastructure d’IA aux États-Unis. Seul européen du quintet, Bernard Arnault dirige le groupe LVMH dont les résultats 2024 montrent une légère croissance du chiffre d’affaires malgré une baisse des bénéfices de 17%. Cette prédominance américaine et technologique reflète l’influence grandissante de la Silicon Valley sur l’économie mondiale, alors que le secteur du luxe résiste grâce au savoir-faire français.

