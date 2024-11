Affaire Dangnivo au Bénin : Pourquoi cette détention prolongée sans jugement de Kossi Alofa ?

Photo : DR (archives)

Commencé le 17 août 2010, l’affaire Dangnivo n’a toujours pas dit son dernier mot au Bénin. Adossé au régime précédant celui de Talon, ce dossier n’a pourtant pas bougé depuis que Boni Yayi a quitté le pouvoir en 2016. Il y a quelques jours, l’une des personnes mises en cause a saisi par lettre le président de la République pour demander la clémence pour sa libération. Du coup, on se demande qui bloque l’évolution de ce dossier et à qui les choses, en l’état, profitent.

Arrêté dans le cadre de l’affaire Dangnivo en 2010, Kossi Kodjo Alofa demande la clémence de Patrice Talon pour sa libération. C’est à travers une lettre dans laquelle le prévenu rappelle qu’il n’a jamais été jugé, depuis 14 ans qu’il est placé en détention provisoire alors que deux décisions de la Cour constitutionnelle jugent son maintien en prison contraire à la constitution.

