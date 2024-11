Afrique : annulation d’un projet de 6 milliards $, voici la raison

Image by Pexels from Pixabay

Malgré de grandes ambitions dans le domaine des infrastructures, le Soudan vient de faire volte-face en renonçant à un projet portuaire majeur. Le gouvernement a annoncé son retrait de l’accord signé en décembre 2022 avec les groupes émiratis AD Ports Group et Invictus Investment, un projet estimé à 6 milliards de dollars et destiné à redessiner le paysage logistique du pays. Ce revirement surprenant, confirmé par des sources locales et le ministre soudanais des Finances, Gibril Ibrahim, reflète des tensions diplomatiques croissantes, particulièrement en lien avec les accusations de soutien des Émirats arabes unis aux Forces de soutien rapide (RSF), en conflit direct avec l’armée soudanaise.

Le projet portuaire « Abu Amama » visait à transformer le Soudan en un acteur régional incontournable des échanges maritimes et logistiques. Prévu pour être construit sur la mer Rouge, à environ 200 kilomètres au nord de Port-Soudan, ce complexe devait inclure non seulement un port en eau profonde mais aussi une vaste zone industrielle, un aéroport international et une zone agricole de 167 000 hectares. En outre, une route de 450 kilomètres était planifiée pour relier ce nouveau hub portuaire à la région agricole d’Abu Hamad, dans l’État du Nil. En s’associant avec des partenaires internationaux, le Soudan espérait moderniser ses infrastructures et attirer de nouveaux investissements.

Le désengagement du Soudan n’est pas sans conséquences pour ses ambitions économiques et commerciales. Alors que le pays aspire à renforcer ses capacités portuaires et à devenir un point de passage stratégique pour les nations enclavées voisines comme l’Éthiopie, le Tchad et le Soudan du Sud, l’annulation de ce projet freine considérablement ces aspirations. L’objectif de répondre à la demande nationale croissante et de dynamiser les échanges régionaux se voit ainsi repoussé à une date indéterminée.

En raison des incertitudes sécuritaires actuelles et de la conjoncture politique délicate, le Soudan devra trouver des solutions alternatives pour rattraper le retard dans le développement de ses infrastructures. La décision de suspendre le partenariat avec les Émirats reflète la complexité des relations géopolitiques de la région, où les conflits d’intérêts et les allégeances influencent les projets d’envergure.