Afrique : ce pays veut la première usine de batteries électriques

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Le Ghana s’impose progressivement comme un acteur central dans la transition énergétique en Afrique. Cette ambition repose sur un vaste projet de production locale de batteries pour véhicules électriques, qui s’inscrit dans une stratégie nationale visant à maximiser l’utilisation de ses ressources naturelles. Deux matériaux en particulier, le graphite et le lithium, jouent un rôle clé dans cette vision. Le gouvernement ghanéen, à travers le Fonds souverain minier du Ghana (Minerals Income Investment Fund, MIIF), entend tirer parti de ces ressources en réalisant des investissements stratégiques et en renforçant les partenariats.

Le projet majeur concerne un investissement de 2 millions de dollars dans Castle Minerals, l’entreprise possédant le projet de graphite Kambale, situé dans le nord du pays. Cette initiative fera du MIIF le principal actionnaire de Castle Minerals, avec un droit de préemption pour acheter jusqu’à 50 % de la production de graphite. Le projet Kambale, évalué à environ 1,9 million de tonnes de graphite selon les estimations d’octobre 2023, est une ressource essentielle pour produire des anodes, l’un des composants fondamentaux des batteries pour véhicules électriques.

Le Ghana s’est également tourné vers Atlantic Lithium pour élaborer une chaîne de transformation locale du lithium, matériau indispensable dans les batteries électriques modernes. Cet accord prévoit de construire une première usine de traitement du concentré de lithium au Ghana, ce qui marquerait un tournant pour l’économie locale. En reliant l’extraction des matières premières à la production finale, le pays s’assure une place dans la chaîne de valeur mondiale des véhicules électriques, attirant potentiellement des entreprises et des investisseurs étrangers.

L’ambition du Ghana dépasse le simple fait d’exploiter ses ressources naturelles. Elle inclut également le renforcement des infrastructures et le développement de compétences locales dans le secteur de la haute technologie. Pour les autorités, il est crucial de garantir une exploitation durable et avantageuse pour l’économie ghanéenne, tout en limitant les impacts environnementaux souvent associés à l’exploitation minière. La création de partenariats avec des entreprises internationales apporte non seulement un soutien financier, mais également un transfert de compétences vers la population ghanéenne.

À travers ces initiatives, le Ghana se positionne comme un pionnier dans l’industrie des véhicules électriques en Afrique. Le développement du secteur des batteries pourrait permettre au pays de devenir un exportateur de composants essentiels pour les technologies vertes, contribuant ainsi à l’objectif mondial de transition énergétique. En investissant stratégiquement dans les infrastructures et les partenariats, le Ghana démontre sa volonté de jouer un rôle actif dans l’avenir énergétique de la région.