Armement au Maghreb: de nouveaux drones bientôt réceptionnés

Au Maghreb, comme partout ailleurs, le jeu des alliances fait que les tensions politiques et diplomatiques peuvent être particulièrement vives. C’est notamment le cas au Maroc, où les tensions avec le voisin algérien n’ont jamais été aussi importantes. Afin de se préparer au pire et faire face aux enjeux sécuritaires globaux, Rabat a décidé d’investir dans sa défense.

Aujourd’hui, le Maroc a confirmé qu’il s’apprêtait donc à recevoir de nouveaux drones de combat. Ces derniers, des Bayraktar Akinci, ont été commandés auprès de la société turque Baykar. Leur livraison a été confirmée pour le mois de février 2025. Ce n’est pas la première fois que l’armée marocaine se tourne vers le groupe turc, celle-ci ayant déjà acheté des drones Bayraktar TB2 en 2021.

Les Bayraktar Akinci sont des drones particulièrement puissants. Ces derniers mesurent 20 mètres de long et peuvent transporter jusqu’à 1.500 kilogrammes de charge utile ainsi que des missiles de précision. Ils sont également dotés d’une avionique à double IA (intelligence artificielle). Flexibles, ils pourront être utilisés aussi bien comme drone de surveillance que comme drone de combat.

Ces drones, le Maroc les présente d’ores et déjà comme un simple moyen de défense, visant à assurer la sécurité nationale, en luttant plus efficacement contre le terrorisme, dans un contexte tendu. Une manière d’éviter de pousser ses pays voisins à également investir et enclencher une bourse à l’armement qui pourrait être dévastatrice pour la région et les habitants.

Le Maroc souhaite aussi utiliser ces drones pour assurer une surveillance des frontières plus efficaces, notamment dans les zones le moins accessibles humainement et qui sont, de fait, moins exposées. Une manière de préserver l’intégrité territoriale du pays et réduire les risques de menace. À ces investissements s’ajoutent également les partenariats politiques et militaires que le pays a récemment noués avec les États-Unis, permettant ainsi d’assurer une défense du territoire, toujours plus efficace.