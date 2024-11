Afrique : la Russie signe un accord dans le domaine politique

Photo : Kommersant/SIPA

Lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, la Russie a franchi une nouvelle étape dans son expansion en Afrique en signant un accord de consultations politiques avec la République démocratique du Congo (RDC). Cet accord, signé par la ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner et le ministre russe Sergueï Lavrov, marque le début d’une coopération renforcée entre Moscou et Kinshasa sur des sujets d’intérêt commun, tels que la sécurité et la diplomatie internationale.

Le partenariat entre la RDC et la Russie se structure dans un contexte où Moscou s’efforce de solidifier sa présence en Afrique. En se rapprochant de Kinshasa, un acteur stratégique en Afrique centrale, la Russie cherche à élargir son réseau diplomatique et économique, étendant une influence déjà marquée au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine et au Soudan. À travers cet accord, Moscou pourrait tirer parti des ressources naturelles et des voies d’accès stratégiques de la RDC, tout en développant des partenariats en matière de sécurité et de défense, domaines où la Russie dispose d’une expertise convoitée.

Le renforcement de la coopération russo-congolaise fait suite à plusieurs étapes diplomatiques marquantes. En juillet 2023, un premier accord facilitait déjà la libre circulation des détenteurs de passeports diplomatiques entre les deux pays. Ce nouveau pacte de consultation vise à aligner les positions des deux nations sur des sujets stratégiques, renforçant ainsi leurs capacités à collaborer sur la scène internationale.

L’approche proactive de la Russie en Afrique s’inscrit dans une stratégie visant à contrebalancer l’influence des puissances occidentales sur le continent. Le Forum Russie-Afrique, conçu pour instaurer une coopération plus étroite avec les pays africains, apparaît comme un vecteur d’influence politique et économique pour le Kremlin, qui multiplie les partenariats et accords bilatéraux dans des secteurs stratégiques. À mesure que la Russie consolide ses alliances, des accords comme celui signé avec la RDC montrent sa volonté de se positionner comme un partenaire majeur pour le développement et la sécurité des pays africains, en concurrence directe avec les intérêts occidentaux.

Cet accord entre la RDC et la Russie illustre ainsi l’ambition de Moscou de s’implanter davantage en Afrique, misant sur des partenariats bilatéraux et une diplomatie orientée vers des gains mutuels. Avec des initiatives comme celles-ci, la Russie se donne les moyens de devenir un acteur influent sur un continent en pleine mutation, tout en consolidant des relations stratégiques avec des nations-clés de l’Afrique subsaharienne.