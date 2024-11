Afrique : la Russie signe un accord d’exemption de visa

Photo : REUTERS/Russian Foreign Ministry

Dans le cadre de sa stratégie visant à étendre son influence en Afrique, la Russie vient de franchir une nouvelle étape en signant un accord d’exemption de visa avec le Rwanda. Ce partenariat a été conclu lors de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, où les ministres des Affaires étrangères, Sergey Lavrov pour la Russie et Olivier Nduhungirehe pour le Rwanda, se sont engagés à renforcer les liens entre leurs pays. Cet accord permet aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques des deux nations de voyager sans visa, facilitant les échanges bilatéraux.

La signature de cet accord n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une démarche plus large de la Russie, qui cherche à étendre sa présence en Afrique. Depuis plusieurs années, le Kremlin a multiplié les initiatives diplomatiques, économiques et sécuritaires sur le continent. Les accords de partenariat se sont ainsi multipliés avec divers pays africains, dont le Mali, le Soudan et la République centrafricaine, pour élargir la sphère d’influence russe. Ces alliances visent à renforcer les échanges commerciaux, sécuritaires et stratégiques, tout en présentant la Russie comme une alternative aux partenaires occidentaux et asiatiques déjà présents en Afrique.

L’accord avec le Rwanda est une opportunité pour la Russie de renforcer sa diplomatie sur le continent. Les dirigeants russes espèrent diversifier les partenariats africains et étendre les liens économiques avec un pays de plus en plus stratégique pour l’Afrique de l’Est. En facilitant les voyages diplomatiques et les missions de service, la Russie renforce ses engagements envers des projets d’investissement au Rwanda, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de la technologie.

La présence russe en Afrique s’appuie également sur des opérations de sécurité et de défense, parfois critiquées, mais qui restent très prisées par certains gouvernements en quête de soutien militaire. Par ce type d’accord, la Russie se positionne également comme un partenaire capable de proposer des alternatives militaires et logistiques aux gouvernements africains. Cette coopération est un levier stratégique dans des pays marqués par des instabilités politiques ou des besoins en sécurité nationale.

Ce nouvel accord entre la Russie et le Rwanda symbolise les ambitions économiques de Moscou en Afrique. L’exemption de visa pourrait favoriser l’établissement de nouvelles entreprises et de réseaux d’affaires, tout en renforçant les investissements russes dans les secteurs économiques clés. En créant des liens de coopération diplomatique, la Russie vise à stimuler des opportunités commerciales qui peuvent contribuer à la diversification de son économie.

À long terme, la Russie espère aussi s’appuyer sur ses partenariats africains pour soutenir sa position géopolitique. En capitalisant sur des alliances stratégiques et en s’assurant une influence accrue dans des pays aux ressources naturelles importantes, la Russie cherche non seulement à compenser l’isolement international provoqué par les sanctions occidentales, mais aussi à s’affirmer comme une puissance ayant un rôle global.

Alors que d’autres grandes puissances, telles que les États-Unis et la Chine, continuent de renforcer leur présence en Afrique, la Russie vise à se différencier en nouant des alliances qui mettent l’accent sur la souveraineté et la coopération non interventionniste. En choisissant de collaborer avec des pays comme le Rwanda, la Russie peut également compter sur le soutien de gouvernements africains qui voient en elle un partenaire stratégique.

Le Forum de partenariat Russie-Afrique, plateforme d’échanges diplomatiques, souligne l’ambition de Moscou de devenir un acteur incontournable en Afrique. Ce forum pourrait contribuer à consolider les liens avec d’autres États africains intéressés par des accords similaires, posant ainsi les bases d’une coopération multisectorielle et durable.