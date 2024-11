Armement: ce pays pourrait changer la donne en Europe

Un soldat allemand (Phot DR)

En Europe, une entreprise spécialisée dans l’industrie de la Défense s’apprête à devenir l’un des acteurs majeurs du continent. La raison ? De nombreux contrats signés avec certains pays partenaires, dont l’Italie ou encore la Hongrie. De juteux partenariats, qui permettront à ce groupe de rester dans le giron du Vieux Continent, encore bien longtemps.

Cette entreprise, c’est Rheinmetall. L’entreprise allemande a confirmé la livraison à venir de ses Lynx à la Hongrie ainsi qu’à l’armée italienne. Un vrai bol d’air pour cette entreprise qui a longtemps subi le refus de l’armée allemande (la Bundeswehr) de se tourner vers ses deux équipements phares : le KF41 Lynx ainsi que le KF51 Panther. Aujourd’hui, les difficultés semblent ainsi loin derrière.

Rheinmetall, futur géant

D’ailleurs, ces contrats ont fait exploser le chiffre d’affaires de l’entreprise, qui est passé de 3.4 milliards de dollars en 2018, plus de 6.1 milliards de dollars fin 2024, soit une hausse d’environ 80%. La concurrence, symbolisée par BAe (+22.3%) ou encore Airbus Defense (+15.2) et Thalès (+13.4%) est loin, très loin derrière même. Et cette bonne passe ne devrait pas ralentir de sitôt.

En effet, l’entreprise a annoncé, au premier semestre 2024, une hausse de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 33%. L’objectif annoncé est de dépasser les 40 milliards de recettes d’ici à 2030 (soit quatre fois plus que le chiffre d’affaires espéré pour cette année 2024). Un chiffre qui, s’il venait à être atteint, ferait de Rheinmetall, la première entreprise européenne en matière de Défense.

Des objectifs très élevés pour 2030

Pour parvenir à atteindre ces chiffres, le groupe fait le parie d’une hausse de la demande au sein même du continent européen, mais aussi et surtout, dans le reste du monde. L’entreprise s’est d’ores et déjà implantée aux États-Unis ou encore en Afrique du Sud et ces développements ne semblent pas prêts de se stopper. L’implantation locale, une stratégie sur laquelle se repose donc ce futur géant européen de l’industrie de l’armement.