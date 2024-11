Afrique : un milliardaire mobilise 144 millions $ pour renforcer son groupe bancaire

Le groupe bancaire nigérian United Bank for Africa (UBA), sous la direction visionnaire de Tony Elumelu, a lancé une augmentation de capital ambitieuse de 239,4 milliards de nairas (144 millions de dollars). Cette initiative, annoncée le 15 novembre, vise à répondre aux nouvelles exigences en capital minimum imposées par la Banque centrale du Nigeria tout en consolidant les bases de sa croissance panafricaine et internationale.

Pour financer cette expansion, UBA émettra 6,84 milliards d’actions ordinaires à un prix unitaire de 35 nairas, offrant à chaque actionnaire une nouvelle action pour cinq existantes. Cette démarche s’inscrit dans un contexte économique marqué par les deux importantes dévaluations du naira depuis juin 2023, qui ont poussé les autorités monétaires à renforcer les capacités des banques à soutenir la croissance économique.

Avec une présence dans 19 pays africains, notamment le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Kenya, UBA est un acteur clé du paysage bancaire continental. Mais son ambition dépasse les frontières africaines, avec des filiales à Londres, Paris, New York, et même à Dubaï. Ce réseau témoigne de la vision globale du groupe, qui ne se limite pas à fournir des services financiers, mais s’efforce également de catalyser le développement économique et social.

Tony Elumelu, figure emblématique de l’entrepreneuriat africain, voit dans cette augmentation de capital une opportunité de renforcer la capacité d’UBA à accompagner la transformation économique du continent. « UBA n’est pas seulement une banque, c’est un moteur de changement pour l’Afrique », a-t-il déclaré récemment. L’homme d’affaires est également connu pour ses initiatives philanthropiques à travers la Fondation Tony Elumelu, qui soutient des milliers de jeunes entrepreneurs africains.

Cette stratégie de renforcement capitalistique positionne UBA pour répondre aux défis du futur. En augmentant ses fonds propres, la banque améliore non seulement sa résilience face aux chocs économiques, mais renforce également son rôle de partenaire de choix pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers dans leurs projets de développement. Avec cette dynamique, UBA confirme son rôle de pionnier dans le secteur bancaire africain et réaffirme sa vision : une banque universelle au service d’un continent en pleine transformation.