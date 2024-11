Afrique : une usine de production de barres de fer voit le jour

Photo : DR

La Sierra Leone franchit une étape clé dans son développement industriel avec l’inauguration de sa première usine de production de barres de fer, gérée par l’entreprise guinéenne Odhav Multi Industries (SL) Limited. Cette installation marque un tournant pour le pays, offrant une réponse directe à sa dépendance aux importations d’acier, qui coûtent entre 250 et 500 millions de dollars chaque année.

Avec une capacité de production annuelle de 120 000 tonnes, cette usine permettra non seulement de produire des barres de fer, mais également d’autres produits tels que des clous, du treillis métallique, du fil de reliure, ainsi que des gaz industriels comme l’oxygène et l’azote. Ce projet s’inscrit dans la vision du gouvernement, qui priorise l’industrialisation et cherche à attirer davantage d’investisseurs étrangers pour stimuler l’économie.

Selon le président Julius Maada Bio, cette usine représente une « nouvelle ère pour l’industrialisation de la Sierra Leone ». Lors de son discours inaugural, il a souligné l’importance de politiques favorisant une croissance industrielle durable, tout en saluant le rôle d’Odhav Multi Industries dans ce processus de transformation économique.

La Sierra Leone possède des ressources naturelles abondantes, telles que le rutile, la bauxite, le fer, l’or et les diamants. Avec l’une des plus grandes mines de fer d’Afrique, située à Tonkolili, et une capacité de production annuelle de 20 millions de tonnes, le pays a des atouts considérables. Cependant, le secteur extractif, bien que représentant 80 % des exportations et 7 % du PIB, reste sous-exploité en termes d’emplois, ne mobilisant qu’environ 2,84 % de la population active.

En raison de sa dépendance aux exportations de matières premières, l’économie reste vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Le lancement de cette usine reflète la volonté de diversifier les activités industrielles en Sierra Leone et de développer des industries locales de transformation pour renforcer la valeur ajoutée.

Avec cette nouvelle infrastructure, la Sierra Leone aspire à réduire sa dépendance aux devises étrangères, renforcer l’autosuffisance industrielle et stimuler la création d’emplois. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à diversifier l’économie, en se concentrant sur des secteurs non extractifs pour mieux résister aux chocs externes.

Si ce lancement est une étape prometteuse, il illustre également le potentiel inexploité du pays dans le domaine de l’industrialisation. En attirant des investisseurs de premier plan et en multipliant les initiatives similaires, la Sierra Leone ambitionne de poser les bases d’une croissance économique soutenue et inclusive dans les années à venir.