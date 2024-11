Armées au Maghreb: hausse du budget militaire de ce pays

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Partout dans le monde, on peut observer une restructuration des dépenses, notamment à des fins militaires et défensives. C’est le cas en Europe (France, Italie), en Asie (Chine) mais aussi aux États-Unis et au Maghreb. Certains pays n’hésitent effectivement plus à augmenter le budget dédié à leur armée.

En Algérie, par exemple, le gouvernement a confirmé sa volonté d’augmenter son budget pour cette année 2025. D’après un rapport signé Bloomberg, cette hausse serait d’environ 16% et permettrait ainsi de figer le budget annuel de l’armée à 3.35 trillions de dinars algériens, soit l’équivalent de 25.1 milliards de dollars. Un chiffre qui ferait de l’Algérie, l’un des plus hauts budgets de la région.

Le budget algérien, revu à la hausse

Cette hausse est souhaitée par l’exécutif, dans le but de répondre aux menaces régionales, que les autorités ont plusieurs fois qualifiées d’intenses, voire de “sans précédent”. Outre les tensions avec le Maroc, il est important de rappeler que le pays est entouré de nations qualifiées, par certains observateurs, comme étant instables, marquées par d’importants coups d’État, comme le Mali ou encore le Burkina et le Niger.

Face au vent de révolte et de gronde qui traverse la région, l’Algérie souhaite anticiper et faire face. Ainsi, pour assurer la sécurité nationale, le pays souhaite moderniser et renforcer ses capacités militaires. L’objectif étant d’assurer le bien-être de l’ensemble des citoyens, quand bien même une partie de la population peut être amenée à avoir des revendications sociales ou économiques.

4.5% de croissance, l’objectif est annoncé

Outre le budget de l’armée, l’Algérie a également confirmé une hausse du budget alloué aux traitements des ressources énergétiques. Pour rappel, Alger occupe une place prépondérante depuis le début de la guerre en Ukraine, le PLSF 2025 prévoit d’ailleurs une hausse des exportations de l’ordre de 1.9% au cours de l’année prochaine, pour une croissance globale de l’économie algérienne de 4.5% !