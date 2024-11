Armées : les USA et la Russie s’affrontent par exercices militaires interposés

PHOTO : ISTOCK

Les relations entre Moscou et Washington connaissent depuis 2014 une période de tensions croissantes. L’annexion de la Crimée cette année-là, puis le début du conflit en Ukraine en 2022, ont conduit à une détérioration diplomatique majeure. Les forces américaines ont intensifié leurs exercices au sein de l’OTAN, comme lors des manœuvres Defender Europe ou Cold Response en Norvège. La Russie a répondu par ses propres démonstrations de force, notamment à travers les exercices Vostok avec la Chine et Zapad aux frontières de l’Europe. Les deux puissances ont également multiplié leurs exercices militaires avec leurs alliés en Asie-Pacifique, une région devenue centrale dans leur stratégie d’influence.

Des manœuvres militaires simultanées en Asie

Des exercices militaires se déroulent simultanément dans plusieurs zones asiatiques. Au nord, un bombardier B-1B américain, accompagné de chasseurs F-15K et KF-16 sud-coréens et F-2 japonais, effectue des manœuvres aériennes trilatérales. Ces exercices surviennent après un tir de missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, que Pyongyang décrit comme une avancée technologique majeure dans son arsenal militaire.

En Asie du Sud-Est, l’Indonésie et la Russie lancent leurs premiers exercices navals conjoints. Une flotte russe, composée de trois corvettes, un pétrolier, un hélicoptère militaire et un remorqueur, participe à ces manœuvres au large de Java. Ces exercices navals, prévus sur cinq jours, permettent aux deux marines d’échanger leurs expertises techniques et opérationnelles.

Le repositionnement stratégique indonésien

L’Indonésie modifie sa position diplomatique traditionnelle. Le président Prabowo Subianto développe une politique de diversification des partenariats militaires. Jakarta maintient ainsi ses accords d’armement avec la Russie tout en poursuivant ses exercices annuels « Super Garuda Shield » avec les États-Unis. L’archipel, qui dispose déjà d’équipements militaires d’origines diverses, cherche à renforcer ses capacités navales.

Ces différentes manœuvres militaires témoignent d’une reconfiguration des rapports de force en Asie. Tandis que les États-Unis conduisent des exercices avec leurs partenaires japonais et sud-coréens, la Russie développe de nouvelles coopérations militaires. Au centre de ces dynamiques, plusieurs pays asiatiques adoptent des positions variables, cherchant à maintenir des relations avec différents acteurs internationaux. Cette situation se déroule dans un contexte où la Chine intensifie également sa présence militaire dans la région, notamment autour de Taïwan où ses forces aériennes effectuent régulièrement des vols d’entraînement.