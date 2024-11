Armement: ce pays africain se renforce avec de nouveaux drones turcs

Baykar Akinci (DR)

Depuis l’arrivée au pouvoir des autorités de transition en 2020, le Mali a engagé une transformation radicale de son appareil militaire. Cette modernisation, menée sous la direction du général Assimi Goïta, a permis aux Forces armées maliennes (FAMa) d’acquérir des équipements stratégiques variés, allant des véhicules blindés aux aéronefs sophistiqués. Cette stratégie a déjà porté ses fruits sur le terrain, où les FAMa ont démontré une capacité opérationnelle accrue dans leur lutte contre les groupes armés.

Une nouvelle étape dans la modernisation aérienne

Le mardi 26 novembre 2024, l’armée malienne a franchi un nouveau cap technologique avec l’acquisition de drones de combat Akinci, développés par l’entreprise turque Baykar. Cette acquisition, entièrement financée par le budget national, renforce considérablement les capacités aériennes des FAMa. Le drone Akinci, véritable bijou technologique, se distingue par ses performances exceptionnelles : équipé de deux moteurs turbopropulseurs, il atteint une vitesse de 400 km/h et une altitude de 11 kilomètres. Sa capacité à voler pendant 24 heures et à transporter 1 500 kg de bombes de précision en fait un atout stratégique majeur.

Publicité

Un arsenal technologique au service de la défense nationale

Le système optronique de haute précision dont est doté l’Akinci permet aux FAMa de mener des opérations aussi bien diurnes que nocturnes. Cette polyvalence opérationnelle transforme radicalement les capacités de surveillance et d’intervention de l’armée malienne. La cérémonie de remise, présidée par le général Assimi Goïta et le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, témoigne de l’importance accordée à ce renforcement capacitaire. Les hauts responsables militaires, dont le général Alou Boï Diarra, chef d’État-major de l’Armée de l’air, et le général Oumar Diarra, chef d’État-major général des armées, ont assisté à cet événement symbolique.

Une vision stratégique pour l’avenir

Cette acquisition marque une étape cruciale dans la stratégie de défense malienne, mais ne représente qu’une partie des ambitions militaires du pays. Les autorités prévoient d’autres acquisitions stratégiques pour consolider les capacités opérationnelles des FAMa. Cette modernisation répond aux impératifs sécuritaires actuels du Mali et pose les bases d’une force armée autonome et efficace. La détermination des autorités maliennes à bâtir une armée moderne semble inébranlable, comme en témoigne cette nouvelle démonstration de puissance technologique.