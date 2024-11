Elon Musk prépare un coup de massue contre un de ses concurrents

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

La rivalité entre Elon Musk et Sam Altman ne date pas d’hier. Ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI, Musk avait quitté l’organisation avec fracas en 2018, critiquant ouvertement l’orientation commerciale prise par la société qu’il avait cofondée. Cette rupture a marqué le début d’une confrontation technologique et idéologique entre les deux entrepreneurs, Musk accusant régulièrement OpenAI de compromettre ses valeurs initiales au profit d’intérêts commerciaux. La création de xAI par Musk représente sa réponse directe à ce qu’il considère comme une dérive de l’intelligence artificielle sous la direction d’Altman.

Une nouvelle stratégie d’indépendance pour Grok

La riposte d’Elon Musk contre OpenAI prend forme avec l’annonce d’une application autonome pour Grok, son intelligence artificielle générative. Jusqu’à présent accessible uniquement via la plateforme X, Grok va bientôt disposer de sa propre application sur iOS et Android. Cette décision stratégique intervient alors que xAI, la start-up de Musk, a réussi à lever plus de 10 milliards de dollars en douze mois, démontrant l’intérêt massif des investisseurs pour cette alternative technologique.

Publicité

Une infrastructure colossale pour rivaliser avec les géants

Pour mener à bien ses ambitions, xAI déploie des moyens considérables. L’entreprise a notamment inauguré un centre de données titanesque à Memphis, Tennessee, équipé de 100 000 unités de calcul Nvidia. Cette acquisition massive de matériel perturbe même les chaînes d’approvisionnement du fabricant de puces, selon des communications internes. La stratégie de xAI repose également sur l’exploitation des données de X et de Tesla pour l’entraînement de son IA, bien que cette utilisation soit restreinte en Europe.

Un défi technologique et commercial

L’offensive de Musk ne se limite pas au grand public. xAI prévoit de commercialiser des outils API destinés aux développeurs, avec une politique tarifaire attractive pour séduire cette communauté technique essentielle. La promesse initiale de Musk de créer « l’IA la plus puissante » d’ici décembre semble ambitieuse face à la domination actuelle de ChatGPT et Gemini. Néanmoins, sa volonté de développer une IA libérée du « politiquement correct » pourrait séduire certains utilisateurs en quête d’alternatives aux solutions existantes.

L’arrivée prochaine de l’application Grok soulève une question cruciale : conservera-t-elle le modèle payant de X Premium ou adoptera-t-elle une approche freemium similaire à ses concurrents ? La réponse à cette question pourrait déterminer sa capacité à conquérir une part significative du marché de l’IA générative, dominé jusqu’ici par OpenAI et Google. Cette nouvelle phase dans la guerre des intelligences artificielles illustre la détermination de Musk à transformer sa vision controversée de l’IA en réalité technologique et commerciale.