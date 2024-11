Maghreb: le FMI accorde 415 millions $ pour la résilience climatique

(Photo: Shutterstock)

Le réchauffement climatique entraîne des impacts globaux et profonds, pesant sur des aspects essentiels de la vie et des économies à travers le monde. Les inondations en Europe, les incendies ravageurs en Australie ou encore les sécheresses en Afrique de l’Est rappellent combien les catastrophes naturelles, amplifiées par les changements climatiques, bouleversent les écosystèmes et fragilisent les économies. Le Maroc, situé dans une région vulnérable face aux aléas climatiques, subit des effets directs de ces changements, avec une raréfaction des ressources en eau et des phénomènes extrêmes qui menacent l’agriculture et le développement économique. Conscient de cette réalité, le Fonds monétaire international (FMI) a décidé d’accorder une aide de 415 millions de dollars au Maroc pour soutenir sa transition vers une économie plus verte et renforcer sa résilience climatique.

Une aide pour renforcer la résilience et saisir les opportunités de décarbonisation

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité du FMI, un programme qui propose des financements abordables et à long terme pour les pays engagés dans des réformes structurelles visant à stabiliser leur économie. En soutenant la transformation du Maroc vers une économie moins dépendante du carbone, le FMI entend à la fois protéger les secteurs vitaux de l’économie marocaine et stimuler les investissements vers des initiatives durables. Ce financement s’ajoute aux 1,3 milliard de dollars déjà accordés par le FMI en septembre 2023, portant le total à environ 747 millions de dollars spécifiquement pour ce programme de résilience. En contribuant à améliorer la préparation des autorités marocaines face aux catastrophes naturelles, cette aide vise également à exploiter les opportunités de décarbonisation, un aspect essentiel pour un pays en pleine croissance économique mais fortement exposé aux aléas climatiques.

La facilité pour la résilience et la durabilité: un levier stratégique pour le développement durable

Créée pour répondre aux défis mondiaux liés au climat et aux pandémies, la Facilité pour la résilience et la durabilité du FMI offre une voie pour des réformes ciblées et soutenues. Dans le cadre de ce programme, les fonds octroyés au Maroc contribueront à améliorer les capacités de gestion des catastrophes naturelles, qui se font de plus en plus fréquentes et destructrices en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures résilientes et en promouvant des pratiques de développement durable, le Maroc pourra renforcer ses filets de sécurité et stabiliser sa balance des paiements, souvent mise sous pression par les crises climatiques. De plus, cette initiative montre comment les institutions financières internationales adaptent leur soutien en fonction des réalités climatiques et des besoins spécifiques des pays, en tenant compte de leur niveau d’engagement vers des transitions écologiques.

Ainsi, l’aide octroyée par le FMI ne se limite pas à une réponse ponctuelle aux risques climatiques actuels ; elle s’inscrit dans une vision de long terme où le Maroc se dote des moyens nécessaires pour bâtir une économie résiliente face aux défis environnementaux.