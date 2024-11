Trump: une nomination qui suscite la polémique

PHOTO / REUTERS / JORGE SILVA

Aux États-Unis, Donald Trump souhaite aller vite pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, dès son accession au pouvoir, en janvier prochain. Pour l’occasion, ce dernier enchaîne les nominations de certains de ses proches et fidèles soutiens, aux postes clés de l’administration américaine.

Dernière en date, celle de Robert F. Kennedy Jr. Ce dernier occupera le poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Une nomination attendue, qui était dans les cartons depuis quelques semaines déjà (sous condition de victoire de la part de Donald Trump, naturellement). Une annonce qui agace. Ancien avocat spécialisé dans le droit de l’environnement, ce RFK est connu pour ses prises de position, souvent controversée.

Trump nomme un Kennedy à la Santé

En effet, ce dernier a suscité le buzz, de par ses positions vaccinosceptiques, notamment, ou son adhésion à certaines des théories du complot. Malgré tout, son rôle sera d’offrir aux Américains, l’accès à des produits de qualité, sans produits chimiques, polluants ou pesticides. Ce dernier accuse d’ailleurs l’industrie alimentaire d’être à l’origine d’une grave crise de santé à travers le pays.

Lui-même et Donald Trump ont convenu que les États-Unis renoueront avec les vieilles traditions d’excellence et de recherche scientifique. Les deux hommes souhaitent parvenir à un modèle de transparence totale afin de mettre fin aux maladies et problèmes de santé chronique (comme l’obésité), qui touchent une grande partie de la population. Une nomination qui doit toutefois encore être validée par le Sénat américain.

Robert F. Kennedy, des positions critiquées

Initialement candidat à la présidentielle, Robert F. Kennedy Jr, fils de Bobby Kennedy, s’était présenté comme candidat indépendant. Il s’est finalement retiré de la course avant d’appeler, quelques jours plus tard, à ce que ses soutiens votent en faveur de Donald Trump dans la course à la présidentielle. Un soutien de taille, le nom de Kennedy étant toujours aussi respecté aux USA.