Armement : la Turquie présente un drone ultime

NETA 300, un drone sous-marin électrique

Les drones ont révolutionné les stratégies militaires du XXIe siècle. Des conflits en Syrie à la guerre en Ukraine, ces engins autonomes ont démontré leur efficacité redoutable tant pour les missions de surveillance que pour les frappes ciblées. Leur déploiement massif a bouleversé les doctrines militaires traditionnelles, permettant des opérations précises tout en minimisant les risques humains. Cette nouvelle forme de guerre asymétrique a poussé les nations à intensifier leurs investissements dans ces technologies, créant une véritable course à l’innovation dans le domaine des drones aériens, terrestres et maritimes.

Un nouveau champion des profondeurs marines

La société turque STM franchit une étape décisive dans l’univers des drones sous-marins avec le NETA 300, un véhicule autonome capable de plonger jusqu’à 300 mètres de profondeur. Cette prouesse technologique nationale, dévoilée lors du SAHA Expo Fair, illustre l’expertise croissante de la Turquie dans le secteur des drones militaires. Contrairement à ses homologues aériens, le NETA 300 se distingue par son endurance exceptionnelle : sa batterie électrique lui permet d’opérer pendant 24 heures consécutives, explorant les fonds marins à une vitesse maximale de 5 nœuds.

Publicité

Une polyvalence stratégique

Le NETA 300 redéfinit les standards des véhicules sous-marins non habités grâce à sa conception modulaire. Transportable par deux personnes, il combine agilité et sophistication technologique. Son arsenal comprend des sonars latéraux et de comblement, complétés par une option de sonar à ouverture synthétique, permettant une détection ultra-précise des menaces sous-marines. Cette technologie transforme la surveillance maritime en offrant des capacités de reconnaissance et d’identification automatisées des objets suspects.

Au-delà du domaine militaire

L’innovation de STM transcende le cadre militaire traditionnel. Si le NETA 300 excelle dans la détection de mines, la défense portuaire et les opérations de renseignement, ses applications civiles ouvrent de nouvelles perspectives. De l’inspection des pipelines sous-marins à l’exploration archéologique, en passant par l’évaluation des installations d’énergie renouvelable offshore, ce drone polyvalent promet de révolutionner l’exploration des fonds marins. STM prévoit déjà le développement de nouvelles versions capables d’atteindre des profondeurs supérieures, renforçant ainsi sa position dans la surveillance et la protection des espaces maritimes mondiaux.