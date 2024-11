Audit du fichier électoral au Bénin : L’initiative n’est pas pertinente selon le Br

Le Bloc Républicain a annoncé, le mercredi 27 novembre 2024, qu’il ne participera pas à l’audit du fichier électoral proposé par certains partis d’opposition. Cette prise de position fait suite à une décision similaire de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR). Dans un communiqué signé par Romaric Ogouwalé, vice-président chargé de l’information et de la communication, le Bloc Républicain a exprimé ses réserves. Le parti considère cette initiative comme peu justifiée et estime qu’elle pourrait nuire à la crédibilité des élections générales à venir.

Selon le BR, les lois en vigueur, notamment la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, encadrent de manière précise la gestion de la liste électorale. Ces dispositions confient à l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) et à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) des responsabilités claires concernant la transmission et l’extraction des listes électorales, respectivement 180 et 120 jours avant les scrutins. Auditer la liste électorale de 2023 n’aurait donc, selon eux, aucune utilité.

Publicité

Le parti réaffirme son engagement à collaborer avec les acteurs politiques et de la société civile pour consolider le système partisan et garantir des élections crédibles. Cependant, il pointe du doigt des objectifs dissimulés derrière la demande d’audit, notamment une éventuelle tentative de révision du code électoral. Cette position s’aligne sur celle de l’UPR, qui avait déjà rejeté l’initiative, jugeant qu’elle allait à l’encontre des lois régissant l’établissement de la Liste Électorale Informatisée (LEI).