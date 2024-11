Photo Unsplash

Le vote sénégalais pour le Ballon d’Or 2024, effectué par le journaliste Idrissa Sané de L’Observateur, a été marqué par une préférence pour le Brésilien Vinicius Jr., suivi de Jude Bellingham et Rodri. Cependant, la victoire finale de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a suscité des débats intenses et une certaine controverse.

Sané, représentant officiel du Sénégal pour le Ballon d’Or, a placé Vinicius Jr en tête de son choix. Ce vote reflète un soutien pour le joueur du Real Madrid, considéré comme l’un des favoris avant l’annonce officielle. Bien que Rodri ait finalement remporté le trophée, plusieurs observateurs, notamment des fans et des journalistes, estiment que Vinicius aurait mérité le titre en raison de ses performances constantes.

L’absence de plusieurs joueurs du Real Madrid, y compris Vinicius Jr à la cérémonie de remise du Ballon d’Or à Paris a intensifié les spéculations sur un possible désaccord entre le club et les organisateurs. Ce geste a été interprété comme une protestation discrète, en réaction à des rumeurs selon lesquelles Vinicius Jr. ne serait pas retenu pour le titre malgré ses prouesses sur le terrain. Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a précisé que le nom du vainqueur n’était pas communiqué en avance, assurant qu’aucune fuite n’avait eu lieu.

Certains partisans de Vinicius Jr. pensent que la forte présence de coéquipiers du Real Madrid dans le classement, tels que Jude Bellingham et Dani Carvajal, aurait pu nuire à ses chances en dispersant les voix. Cela a alimenté les discussions sur la façon dont les votes sont distribués, soulignant les divergences entre les critères de performance et les dynamiques d’équipe.

Le vote sénégalais en faveur de Vinicius Jr met en lumière le débat sur les critères de sélection pour le Ballon d’Or et l’impact des préférences individuelles dans un palmarès souvent sujet à controverse. Avec cette victoire de Rodri, l’édition 2024 du Ballon d’Or laisse une empreinte singulière, alimentant une fois de plus le débat sur l’équité et la transparence de ce prestigieux prix.