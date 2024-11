Barthélémy Dias et Khalifa Sall en difficulté au sein de Taxawu Sénégal ?

Khalifa Sall (Photo DR)

Les récentes élections législatives du 17 novembre ont mis à nu les fragilités de la coalition Taxawu Sénégal, dirigée par Khalifa Sall et Barthélémy Dias. Avec un maigre résultat de seulement trois sièges sur les 165 que compte la 15ᵉ législature, la coalition traverse une période d’instabilité profonde, marquée par des défections et des critiques internes.

Ce revers électoral a non seulement sapé l’influence politique de Taxawu Sénégal, mais il a également ébranlé la crédibilité de ses leaders. Barthélémy Dias et Khalifa Sall, autrefois perçus comme des figures incontournables de l’opposition sénégalaise, voient désormais leur leadership remis en question. Le départ de Babacar Abba Mbaye, une personnalité influente de la coalition, a amplifié les tensions. Dans une déclaration percutante, il a exprimé son désaccord avec la direction actuelle, affirmant qu’il ne voyait plus sa place aux côtés de ces deux leaders.

Au-delà des résultats décevants, c’est le mode de fonctionnement de la coalition qui est aujourd’hui sur la sellette. Des voix critiques, y compris des membres encore actifs au sein de Taxawu Sénégal, dénoncent une absence de structuration et un processus décisionnel trop centralisé. Un militant, s’exprimant anonymement, a pointé du doigt une gestion autoritaire et peu inclusive : « Les décisions sont prises uniquement par Khalifa Sall et Barthélémy Dias, sans consultation des militants ou des responsables locaux. »

Face à cette situation, de nombreux militants appellent à une refonte en profondeur de l’organisation. L’idée d’une restructuration politique commence à faire consensus parmi ceux qui croient encore en l’avenir de la coalition. Selon un cadre du parti, cette réforme est essentielle pour redonner de l’espoir et éviter une hémorragie de militants : « Si rien ne change, beaucoup finiront par partir. »

Dans un contexte où les défis politiques s’intensifient, l’avenir de Taxawu Sénégal repose sur sa capacité à se réinventer. Sans une réforme profonde de son fonctionnement interne et une révision stratégique de son positionnement, la coalition risque de perdre définitivement sa pertinence sur la scène politique sénégalaise. Reste à savoir si ses leaders entendront les appels au changement et parviendront à redresser la barre avant qu’il ne soit trop tard.