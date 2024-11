Bénin : Cotonou accueille le championnat d’Afrique de Baby-Football

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2024, Cotonou sera l’hôte du championnat d’Afrique de Baby-Football, un événement sportif inédit à l’Hôtel Mavilla. Cette compétition réunit des délégations venues de 14 pays africains, totalisant plus de 100 participants, dans une ambiance sportive et festive. Les pays en lice incluent le Kenya, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Zimbabwe, Madagascar, et le Bénin, pays hôte.

Durant tout ce week-end, les équipes s’affronteront dans des matches intenses pour décrocher le titre continental. À la clé, les trois meilleures équipes repartiront avec des récompenses comprenant des tables de baby-foot, du matériel professionnel et la Coupe d’Afrique. L’entrée au tournoi est libre et gratuite, offrant au public béninois l’occasion de soutenir les Guépards, leur équipe nationale, et de découvrir des talents internationaux.

« Ce championnat est une opportunité unique pour révéler les meilleurs talents du Bénin et de l’Afrique », a déclaré Délano Kiki, Président de la Fédération béninoise de Baby-Foot et Trésorier général de la Confédération africaine de Football de Table. Au-delà des matches, cet événement vise à promouvoir le baby-foot comme un véritable sport compétitif en Afrique, tout en renforçant les liens entre les pays participants. Ce championnat est une étape clé dans le développement de cette discipline en pleine expansion sur le continent.