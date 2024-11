Bénin: la Cité ministérielle de Cotonou prend forme (vers une administration centralisée)

Photo : DR

Au cœur de Cotonou, la Cité ministérielle prend forme et s’annonce comme une transformation majeure pour l’administration publique béninoise. Située sur le Boulevard de La Marina, face au Palais des congrès et à la statue de l’Amazone, cette infrastructure de grande envergure s’inscrit dans le cadre du Programme d’action du gouvernement (Pag). Ce projet, visant à regrouper vingt ministères sur un même site, ambitionne de rationaliser les dépenses publiques tout en offrant des conditions de travail optimisées pour les agents de l’État.

La centralisation des cabinets ministériels dans cette cité devrait alléger significativement les charges locatives de l’État, souvent jugées onéreuses, et permet ainsi une meilleure gestion des ressources publiques. Actuellement, les dépenses liées à la location d’immeubles administratifs pèsent sur le budget national, et cette initiative se présente comme une solution durable, avec une perspective de rentabilité et d’efficacité pour l’administration. La Société immobilière et d’aménagement Urbain (Simau), partenaire de l’État dans cette entreprise, a assuré le financement, la construction, et assurera également la gestion des installations révèlent nos confrères de Le Matinal. Les loyers versés par l’État permettront de rembourser les coûts de construction, et la Cité deviendra, à terme, propriété de l’État précise la même source.

Publicité

Occupant une superficie de cinq hectares, la Cité ministérielle abrite dix bâtiments R+5 offrant 60 000 m² de bureaux modernes, conçus pour favoriser la productivité et respecter les normes d’efficacité énergétique. Les installations comprennent également des services complémentaires, tels qu’un bâtiment dédié à la restauration, un parking de plus de 500 places, et des espaces verts, soigneusement aménagés pour offrir un environnement de travail agréable et propice à la concentration.

La création de cette infrastructure n’apporte pas seulement des avantages administratifs, elle génère aussi des opportunités économiques locales, créant des emplois tout au long des étapes de sa réalisation. L’implantation de la Cité ministérielle, avec ses installations modernes et son modèle de gestion innovant, traduit une vision d’avenir pour une administration publique performante et accessible.

Ainsi, avec une approche alliant modernité, optimisation des ressources et durabilité, la Cité ministérielle de Cotonou marque une avancée notable pour l’administration béninoise, renforçant la centralisation des services tout en visant une meilleure efficacité de la fonction publique. (Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)