Bénin : la Sbee donne une date butoir pour régler les factures impayées

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (Sbee) informe ses clients d’une nouvelle campagne de recouvrement de créances, intitulée Recouvrement Commando. Selon le communiqué rendu public sur les plateformes digitales de la Sbee, ladite campagne débutera le lundi 2 décembre 2024 et couvrira tout le territoire national. Cette opération vise principalement les clients de la catégorie Basse Tension (BT) ayant des factures impayées de consommation d’électricité.

Pour éviter toute interruption de service, la SBEE invite donc ses clients en situation irrégulière à s’acquitter de leurs dettes dans les meilleurs délais. De plus, les factures d’octobre 2024, actuellement en cours de distribution, comportent des notifications précisant les montants impayés. Le centre d’appel Call me SBEE, accessible gratuitement au numéro 7302, est disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute demande de renseignement. Rappelons qu’il y a quelques jours, un autre communiqué avait annoncé certains travaux sur le réseau de distribution d’électricité au Bénin.