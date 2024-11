Bénin: Le Canada établit une ambassade à Cotonou

Le Canada a désormais une ambassade au Bénin. L’annonce a été faite ce jeudi 7 novembre par un communiqué du gouvernement qui n’a pas caché sa joie. Selon le document, le Bénin a accueilli avec satisfaction l’annonce du Canada d’élever sa représentation diplomatique à Cotonou au rang d’Ambassade. Ce geste marque une étape décisive dans le renforcement des relations entre les deux pays et témoigne de l’attractivité croissante du Bénin sur la scène africaine et internationale.

Selon le Gouvernement béninois, cette décision reflète la reconnaissance de la politique diplomatique active et des réformes engagées par le Président Patrice Talon pour moderniser le pays et stimuler son développement économique. L’ouverture d’une Ambassade canadienne avec résidence à Cotonou favorisera une coopération plus étroite dans des secteurs prioritaires tels que la formation et le renforcement des capacités des jeunes, l’autonomisation des femmes, les énergies renouvelables et la nutrition.

Les deux pays, unis par des valeurs communes, voient dans cette avancée une opportunité d’approfondir leur partenariat et de créer des bénéfices mutuels pour leurs peuples respectifs. Le Gouvernement béninois remercie les autorités canadiennes pour cette marque de confiance et se réjouit des nouvelles perspectives de collaboration qui s’ouvrent pour les deux nations.