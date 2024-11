Bénin : Le gouvernement annonce la réhabilitation de plusieurs commissariats de police

Soumaïla Yaya, Directeur Général de la Police républicaine

Lors du conseil des ministres du mercredi 27 novembre 2024, le gouvernement béninois a validé un projet de réhabilitation portant sur plusieurs commissariats d’arrondissement et directions des affaires intérieures. Les commissariats concernés par cette initiative sont ceux les commissariats de Kérou, Kouandé, Copargo, Ségbana, Madécali, Comè, Hounsahoué, Hounli, Cotonou (2ème arrondissement), Kpomassè, Bembèrèkè, Nikki, Ouèssè, Kilibo, Igolo et Dangbo ; ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l’Atacora, du Borgou, de l’Ouémé et du Zou.

Ce programme vise à rénover les infrastructures existantes, moderniser les équipements et améliorer les conditions d’accueil pour les citoyens. En réhabilitant ces structures, les autorités espèrent renforcer la capacité opérationnelle des forces de l’ordre et offrir un cadre de travail adapté aux défis actuels en matière de sécurité publique.

Les travaux incluront la réparation des bâtiments, l’installation de nouveaux dispositifs technologiques et l’amélioration des espaces administratifs. Les détails sur le calendrier et les modalités de financement seront communiqués dans les prochaines semaines. Rappelons que cette annonce intervient dans un contexte où, la police républicaine est éclaboussée par le décès d’un jeune homme à Parakou. Ce mardi 26 novembre 2024, les autorités judiciaires ont procédé à l’exhumation du corps de la victime au cimetière musulman de Parakou, où il avait été inhumé le 20 novembre.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’enquête supervisée par le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou. Selon des sources officielles, cette démarche vise à effectuer des analyses complémentaires pour déterminer avec précision les causes du décès de Fayçal. Ce dernier avait été retrouvé sans vie après avoir été interpellé dans la nuit du 18 au 19 novembre. L’affaire a provoqué une onde de choc dans l’opinion publique, alimentée par des dénonciations massives sur les réseaux sociaux.