Bénin : L’ex-patron des marchés publics risque 38 mois de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, le 27 novembre 2024, une affaire de fraudes dans les marchés publics impliquant l’ancien directeur national du contrôle des marchés publics (DNCMP), Éric Yetongnon, et 14 autres prévenus. Ces derniers sont accusés de « fausses attestations, abus de fonctions et complicité ».

Le ministère public reproche à Éric Yetongnon d’avoir validé des marchés attribués de gré à gré ou de manière irrégulière, pour un montant total de plus de 15 milliards FCFA, entre 2019 et 2022. Le procureur a également révélé qu’il aurait perçu des rétrocommissions, dont trois versements d’un total de six millions FCFA, en lien avec ces marchés. En conséquence, une peine de 38 mois de prison, dont 18 fermes, a été requise contre lui, ainsi qu’une peine assortie de sursis pour le reste.

Les autres prévenus, dont des chefs d’entreprise et des responsables des marchés publics (PRMP), font face à des réquisitions variées. Parmi eux, un entrepreneur risque 10 ans de prison ferme et une amende de 100 millions FCFA pour avoir bénéficié de 25 marchés irréguliers. D’autres prévenus, accusés d’avoir falsifié des documents ou utilisé des cachets hors de leur ressort, pourraient écoper de peines allant de 24 à 50 mois de prison. Cependant, le ministère public a requis la relaxe pour sept d’entre eux, dont l’épouse d’Éric Yetongnon.

Cette affaire a débuté à la suite d’une plainte pour mauvaise exécution d’un marché public, liée au programme de lutte contre le sida. Les investigations ont permis de mettre au jour des dysfonctionnements au sein de plusieurs institutions, notamment la SBEE, le ministère de l’Énergie et d’autres organismes publics. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe, insistant sur l’absence de preuves suffisantes. Le juge a annoncé que le verdict serait rendu le 9 décembre 2024. Si les réquisitions du ministère public sont suivies, cette affaire pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la corruption au Bénin, en envoyant un signal fort sur la gestion des marchés publics.