Bénin : Pourquoi Noël Chadaré a choisi l’Upr comme parti politique

Après un long parcours syndical marqué par la lutte pour la justice sociale et la réduction des inégalités, l’ancien secrétaire général honoraire Noël Chadaré a décidé de franchir une nouvelle étape en s’engageant politiquement. Il a annoncé son adhésion à l’Union Progressiste le Renouveau, un parti qu’il juge en adéquation avec ses convictions et son parcours personnel.

Dans une interview qu’il a accordée au Matinal ce mercredi 27 novembre, ce dernier est revenu sur les motivations profondes de son choix. Pour lui, il ne sera pas le premier, encore moins le dernier à virer en politique après des années de lutte syndicale. Particulièrement par rapport au choix du Parti Union Progressiste Le Renouveau, il estime que c’est la formation politique qui répond le plus à ses aspirations.

« Légitimement, si je dois m’engager dans un parti politique, ce serait un parti de gauche. Et le parti le plus indiqué qui répond à ce critère aujourd’hui sur l’échiquier politique, c’est bien l’Up le Renouveau. Etant un secrétaire général syndical marqué de gauche, parce que luttant pour la justice sociale et la réduction des inégalités, je ne peux qu’aller dans un parti où je peux trouver de l’espace pour impacter les décisions, parce qu’il s’agit de quitter les revendications, la protestation, les luttes avec les armes que les syndicats ont, pour être proche du pouvoir de décision », explique Noël Chadaré dans les colonnes du quotidien Le Matinal.

Issu d’un milieu modeste, l’ancien syndicaliste explique que son engagement politique est profondément lié à ses origines et à son vécu. « Je suis un enfant de Jonquet, d’une famille défavorisée. Mon père est menuisier, ma mère ménagère. J’ai grandi dans un environnement où les familles peinent à subvenir à leurs besoins de base, à assurer l’éducation des enfants et à répondre aux exigences de la vie quotidienne. Je connais ces souffrances, et cela forge ma vision de la politique », confie-t-il.

C’est précisément cette expérience de vie qui l’a amené à exclure tout rapprochement avec des formations politiques d’obédience libérale : « Militer dans un parti libéral serait un paradoxe pour quelqu’un qui a toujours combattu les injustices sociales. » L’ancien leader syndicaliste voit dans l’Union Progressiste le Renouveau une plateforme idéale pour poursuivre ses idéaux. En tant que parti de gauche soutenant le pouvoir actuel, il estime que cette formation politique lui offre l’espace nécessaire pour influencer les décisions au plus haut niveau.

« Quitter les luttes syndicales pour entrer dans un parti politique, ce n’est pas abandonner mes principes. Au contraire, c’est une opportunité d’agir plus efficacement. En étant proche des centres de décisions, je peux continuer à me battre pour la justice sociale, la réduction des inégalités et une meilleure répartition des richesses nationales », souligne-t-il.