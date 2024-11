Bénin : Tout savoir sur le nouveau marché de Ganhi

Cotonou s’apprête à accueillir un marché révolutionnaire avec l’inauguration imminente du nouveau Ganhi, une infrastructure moderne qui redéfinit l’expérience commerciale au Bénin. Reconstruit sur son site habituel, le marché de Ganhi fait peau neuve avec une architecture audacieuse et innovante. Désormais érigé en R+1, il arbore une couverture métallique impressionnante, dont la partie centrale s’élève en forme de parapluie. Cette structure majestueuse, qui s’ouvre vers le ciel tel un pétale de fleur, confère au marché un cachet unique.

À l’intérieur, un aménagement paysager soigneusement pensé agrémente la partie centrale. Avec 700 étals aménagés, soit le double de la capacité précédente, le marché offre des espaces dédiés à la vente de fruits, légumes, produits vivriers, maroquinerie, cosmétiques, bijoux, et tissus. Les usagers trouveront également une dizaine de grandes boutiques pour des achats plus variés. Le marché intègre par ailleurs des infrastructures modernes pour répondre aux besoins de confort et de praticité : un dispositif de gestion des déchets, des toilettes hygiéniques dotées de lavabos, une infirmerie, une garderie, et des salles polyvalentes pour réunions.

Les gastronomes ne seront pas en reste, avec une vingtaine de petits restaurants et fast-foods, parfaits pour une pause culinaire lors des emplettes. À l’extérieur, l’esplanade offre des parkings aménagés pour motos et voitures, facilitant l’accès des visiteurs. Avec cette transformation, Ganhi se positionne comme un pilier du commerce local, renforçant l’attractivité de Cotonou tout en répondant aux standards des marchés modernes. Plus qu’un espace d’échange, c’est un véritable lieu de vie qui voit le jour, prêt à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du commerce au Bénin.