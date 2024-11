 Bénin : Urgences panafricanistes de Kèmi Séba réclame la libération de Houndégnon

L’arrestation de l’ancien patron de la Police nationale continue d’occuper l’actualité béninoise. En effet, par un communiqué signé par son coordonnateur national, l’ONG Urgences Panafricanistes de Kémi Séba a réagi à la mise aux arrêts de Louis Philippe Houndégnon. Après avoir exprimé son indignation face à la situation, l’organisation a demandé la libération de l’ancien chef de la police.

« Nous, Coordination de l’ONG Urgences Panafricanistes, avons appris avec indignation et consternation l’arrestation arbitraire du Général de police Louis Philippe Sessi Houndégnon, intervenue à son domicile à Arconville, dans la commune d’Abomey-Calavi, dans la soirée du mercredi 13 novembre 2024 », indique le communiqué. Toujours selon ce document, l’ONG dénonce formellement cette arrestation et exige la libération du Général Houndégnon. « Tout en informant la communauté nationale et internationale, nous demandons la libération pure et simple de notre compatriote et camarade, le Général Louis Philippe Sessi Houndégnon », poursuit le communiqué.

Publicité

Rappelons qu’après l’interpellation de l’ancien directeur de la Police nationale, son frère a également été arrêté ce vendredi 15 novembre. Damien Kotchikpa Houndégnon, qui avait publié un texte sur les réseaux sociaux pour soutenir son frère, a été interpellé et conduit à Cotonou. En poste au commissariat d’Idigny, il a été transféré après son arrestation. Quant à l’ancien patron de la Police nationale, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès, prévu pour le 16 décembre.