Bénin: Wadagni expose les grandes lignes du budget de l’Etat 2025 aux députés

Ce mercredi 13 novembre 2024, le ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni était face à la représentation nationale. L’objectif est de présenter les grandes lignes du projet de budget 2025 du Bénin, d’un montant de 3 551 milliards de FCFA. On retient qu’il marque une hausse de 11 % par rapport à 2024. Ce budget, élaboré sous l’orientation du ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni, répond aux ambitions sociales et économiques du pays tout en respectant les exigences de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Selon l’argentier national, le gouvernement a placé la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de ce budget. En matière d’éducation, un accent particulier sera mis sur l’élargissement des cantines scolaires pour garantir aux enfants un accès à une alimentation de qualité, contribuant ainsi à la lutte contre la malnutrition et l’abandon scolaire. Le budget prévoit aussi toujours selon lui, des investissements significatifs dans le secteur de la santé, avec des programmes destinés à renforcer les infrastructures et les services de base, notamment l’accès à l’eau potable dans les zones rurales et urbaines.

Dans le cadre de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, le Bénin s’est engagé à maintenir un déficit budgétaire en dessous de 3 %, le projet de 2025 étant fixé à 2,9 %. La dette publique, quant à elle, est maintenue dans des limites jugées soutenables, soit 52,4 %, en ligne avec les recommandations de l’UEMOA. Cela reflète une gestion financière prudente visant à stabiliser l’économie tout en préservant la croissance.

Le projet de budget inclut des investissements destinés à renforcer les infrastructures énergétiques et routières, favorisant l’attractivité du Bénin pour les investisseurs et contribuant à la croissance économique. De plus, des réformes sont envisagées pour améliorer la transparence et l’efficacité de la gestion publique, avec un focus sur la digitalisation des services et la lutte contre la corruption.