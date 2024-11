BRICS: les USA particulièrement inquiets après une annonce

Photo DR

Les pays membres des BRICS n’ont jamais caché leur intention de développer un système de paiement alternatif à SWIFT, dans le but de concurrencer les États-Unis et de continuer à œuvre, hors du dollar américain, dont ils souhaitent tous peu à peu se dégager au profit des monnaies nationales.

Un projet qui, s’il avance assez lentement, semble toutefois faire peur aux autorités américaines. Récemment, un haut fonctionnaire travaillant pour le Trésor américain (l’équivalent du ministre du Budget) a avoué être particulièrement inquiet à l’idée qu’un jour, un tel système voit le jour. Inquiète pour l’hégémonie du dollar, mais pour bien d’autres raisons encore.

Publicité

Une alternative à SWIFT, la crainte des USA

En effet, ce dernier a estimé qu’il était tout à fait possible que ce nouveau système de paiement, amené à voir le jour dans les mois ou les années à venir, sorte de cas des normes internationales en matière de sécurité des flux bancaires et de lutte contre les échanges financiers illicites. Une manière de dire que ce système de paiement pourrait favoriser le blanchiment d’argent, par exemple.

Pour le moment toutefois, les pays membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine ou encore Afrique du Sud) et des BRICS + (Iran, Arabie Saoudite) n’ont pas été en mesure de développer ou d’annoncer quoi que ce soit. Ce projet n’en est qu’au stade de la réflexion et il faudra encore un peu de temps pour qu’un système solide d’échange soit capable de voir le jour et d’être adopté à grande échelle.

Chine et Russie souhaite se passer du dollar

Dans la mesure du possible, les pays concernés tentent ainsi de privilégier, aujourd’hui, les échanges en monnaies nationales. Il y a quelques mois, la Chine et la Russie ont ainsi débuté par des opérations financières réglées en Yuan chinois, puis en Roubles russe. Peu à peu, le dollar vise à totalement sortir du cadre des échanges, de même que l’ombre américaine.