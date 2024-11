Burkina Faso : une ville au bord de l’explosion

(Photo : ISSOUF SANOGO / AFP)

Les tensions montent au Burkina Faso. Plusieurs villages de la périphérie de Solenzo, située dans la région de la Boucle du Mouhoun, subissent des attaques meurtrières des terroristes depuis quelques jours. La population ne supporte plus l’insécurité grandissante. Elle réclame la quiétude chez les autorités.

Ce lundi 25 novembre 2024, la ville de Solenzo a été le théâtre de violentes manifestations. Les habitants, excédés par la dégradation de la situation sécuritaire, ont exprimé leur colère face à l’inaction perçue des forces de défense et de sécurité (FDS). Un événement a particulièrement attisé leur colère : l’attaque meurtrière contre une position des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) le jeudi 21 novembre dernier. Malgré les alertes lancées, les assaillants ont pu agir en toute impunité, tuant 15 volontaires.

Publicité

Face à la montée de l’insécurité, les populations de Solenzo ont décidé de manifester. Malgré les appels au calme des autorités administratives et traditionnelles, la colère a été plus forte. Les manifestants ont pris pour cible le chef du canton, accusé de ne pas avoir suffisamment défendu leurs intérêts. Malheureusement, la situation a viré au drame. Le domicile du chef canton a été détruit, ses épouses agressées et lui-même a été tué. Pour tenter de rétablir l’ordre, les forces de défense et de sécurité ont dû intervenir et un couvre-feu a été instauré.

Confronté déjà aux attaques djihadistes, le Burkina Faso fait désormais face à la colère de la population. Les attaques et les sorties se multiplient. En juillet dernier, certains habitants de Bogandé, département de la province de la Gnagna dans la région de l’Est sont sortis dans la rue pour demander plus de sécurité. Les populations se sentent abandonnées et la confiance envers les autorités se dégrade.