Burkina : un ancien président radié de l’armée

Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabè, a prononcé la radiation de l’ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba et de quatorze autres officiers des forces armées nationales pour haute trahison.

Selon le décret signé par le président burkinabè, l’ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba et les quatorze autres officiers. Ils sont accusés de hautes trahisons envers le Burkina Faso. Selon les accusations avancées, les officiers radiés sont accusés d’avoir entrepris avec des forces extérieures hostiles au Burkina Faso des actions visant à déstabiliser les institutions et à compromettre la sécurité du pays. Ils sont donc radiés pour « faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l’armée, caractérisée par des actions d’intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes, en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso« , indique le décret signé par le président Ibrahim Traoré. Pour le moment, aucune preuve n’a encore été dévoilée par les autorités burkinabè.

Après son accession au pouvoir en septembre 2022 par le biais d’un coup d’État, le capitaine Ibrahim Traoré multiplie les actions pour faire face aux attaques terroristes des groupes djihadistes qui secouent le pays. Cette décision qui intervient dans ce contexte pourrait avoir des conséquences sur la situation sécuritaire et politique du Burkina Faso, comme des divisions au sein de l’armée, ce qui peut être source d’insécurité. Parmi les 14 officiers radiés avec l’ancien président, le lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, figure de hauts gradés comme le lieutenant-Colonel Évrard Somda et le colonel Bamouni Yves Didier, respectivement ancien chef d’état-major de la gendarmerie nationale et ancien Commandant du Commandement des Opérations du théâtre national (COTN).