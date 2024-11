Canal+ Bénin impacte : l’orphelinat Ylang-ylang doté d’une salle de jeux

Photo : DR

Dans le cadre du programme Orphée, une initiative du groupe Canal+ visant à donner accès à l’éducation et au divertissement à tous les enfants fragilisés, Canal + Bénin a procédé le 30 octobre 2024 à l’inauguration d’une salle de jeux à l’orphelinat Ylang-ylang.

Au profit des enfants de l’orphelinat Ylang-ylang de Hinvi, la salle de jeu a été construite et emménagée avec tout le mobilier et les commodités destinées à permettre aux enfants de se divertir dans des conditions optimales. Équipée d’une télévision et d’un abonnement Canal+, cette salle ludique et moderne permettra également aux enfants de bénéficier de la riche gamme de chaînes éducatives disponibles sur les bouquets Canal+.

Clarisse Petit, directrice des ressources humaines du groupe Canal+ et Yacine Alao, directrice générale de Canal+ Bénin, ont également procédé au cours de la cérémonie, au don de plusieurs cadeaux à l’orphelinat, dont des livres et des jeux éducatifs offerts par les éditions Nathan, ainsi que des sacs d’écolier et des moustiquaires imprégnées. ‹‹ J’ai très peu de mots parce que je suis tellement émue de ce don qui est merveilleux. C’est la première fois au Bénin qu’on a un don, depuis sept ans et demi qu’on a ouvert l’orphelinat. Ce cadeau royal, de Canal+ est merveilleux pour les enfants ››, a déclaré Dauphin Vivi, fondatrice de l’orphelinat Ylang-ylang.

La directrice des ressources humaines de Canal+ International a parrainé la construction de cette salle de jeux à l’orphelinat Ylang-ylang de Hinvi après avoir fait la découverte du travail louable que fait l’équipe responsable de cet orphelinat notamment en matière de l’éducation des orphelins qui s’y trouvent. ‹‹ Il y a deux ans, en France, j’ai rencontré des personnes qui font partie de l’encadrement de cet orphelinat et qui m’ont parlé de leur engagement envers l’orphelinat. J’étais très touchée par ce qu’elles m’ont raconté. Et je me suis dit, il faut que je fasse découvrir Ylang Ylang au programme Orphée ››, a confié Clarisse Petit. ‹‹ Notre objectif, c’est d’avoir des partenariats dans le long terme pour participer au développement des enfants qui, à un moment dans leur vie, n’ont pas eu trop de chance et qu’on a envie d’accompagner et leur apporter un peu plus de divertissement, un peu plus d’éducation, un peu plus de rêve ››, a-t-elle ajouté.

Il faut noter que Canal+ offre également aux orphelins une année complète de cours d’apprentissage à la lecture, pendant lesquels des livres de conte seront mis à disposition des orphelins pour simuler leur amour à la lecture et susciter des talents artistiques. Les séances seront dispensées par des animateurs spécialisés dans l’organisation d’ateliers de lecture. ‹‹ Nous sommes fiers d’avoir permis aux enfants de cet orphelinat d’avoir accès aux programmes de Canal+. Pas seulement des dessins animés, mais aussi des programmes éducatifs à travers notamment la chaîne Nathan+ ››, a laissé entendre Yacine Alao. Elle a fait savoir que les ateliers de lecture qu’offre Canal+ à ces enfants leur donneront le goût de raconter de belles histoires et peut-être leur feront développer des talents de scénaristes et de réalisateurs de films qui seront diffusés sur Canal+.

En prélude à cette inauguration, Canal+ Bénin a également impacté les femmes du centre de santé communal et de l’hôpital de zone d’Allada, avec un don de 200 moustiquaires imprégnées. Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Zéro palu, Canal+ S’engage ». Cette initiative, organisée avec l’Ong Speak up Africa, vise à offrir 500 moustiquaires imprégnées aux populations défavorisées.