Ce que prévoit Elon Musk dans le domaine automobile 

Il y a quelques mois, plusieurs médias annonçaient qu’Elon Musk et Tesla avait décidé d’abandonner leur projet de développer un véhicule électrique abordable, aux alentours de 25.000 dollars. Résultat, l’action à dévisser et les dirigeants de Tesla se sont empressés d’éteindre l’incendie.

Malgré leurs démentis, il s’avère qu’effectivement, Tesla a bel et bien abandonné son projet de développer une voiture électrique, dont le prix serait de 25.000 dollars environ. En effet, ce dernier a affirmé qu’il serait totalement inutile de développer un tel véhicule, sauf si la conduite devait être entièrement autonome, ce qui n’est pas encore le cas, Tesla n’ayant pas passé tous les tests.

Elon Musk enterre un vieux projet

Malgré tout, Tesla travaille bien à un tel projet. En effet, ce véhicule s’appellera le Cybercab et sera vendu autour de ces prix-là (sous réserve d’obtenir les certifications nécessaires pour permettre la mise en route de ces voitures autonomes). La production de ces voitures pourrait débuter d’ici à 2026. Entre temps, ce sont les modèles 3 et Y qui pourraient être dopés à cette technologie.

Ils ne pourraient toutefois être revendus qu’en Californie ainsi qu’au Texas, à condition là encore que toutes les autorisations soient obtenues. Tesla fait, en effet, face à de nombreux défis en la matière, qu’ils soient techniques et technologiques, légaux ou juridiques… Les nombreuses promesses d’Elon Musk ne jouent pas non plus en faveur du groupe, le milliardaire américain n’hésitant pas à faire jouer de sa vision pour l’avenir.

Tesla revoit sa copie

D’ici là, les personnes souhaitant investir dans des véhicules Tesla devront se contenter des gammes, S, 3, X et Y. Ces modèles sont assez onéreux et coûtent, pour les moins chers, quasiment 40.000 dollars. Des prix très élevés, qui ont d’ailleurs poussé l’entreprise à devoir revoir sa copie, elle qui avait pour ambition d’écouler 20 millions de véhicules, par an, d’ici à 2030.