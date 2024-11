Coco Emilia au cœur d’un nouveau scandale avec Francis Mvemba

Figure incontournable des réseaux sociaux en Afrique francophone, Coco Emilia, l’influenceuse camerounaise aux millions d’abonnés, avait défrayé la chronique en 2022 avec son mariage fastueux avec l’homme d’affaires congolais Francis Mvemba. Cette union, qui promettait d’être le conte de fées des temps modernes, s’est rapidement transformée en une succession d’épisodes tumultueux, rythmés par des accusations d’infidélités et des séparations publiques. La businesswoman, connue pour sa marque de cosmétiques « Cocoshop » et ses tenues extravagantes, avait même traversé une période de dépression suite aux frasques médiatisées de son époux.

Un apaisement de courte durée

Le début de l’année 2024 avait pourtant laissé entrevoir une embellie dans ce couple médiatique. Après des mois de tension et une séparation houleuse, Coco Emilia et Francis Mvemba avaient choisi de donner une nouvelle chance à leur histoire. Le couple avait même pris la décision radicale de s’installer au Sénégal, loin des regards indiscrets et des commentaires incessants sur leur relation. Entre août et octobre, les réseaux sociaux s’étaient fait l’écho de cette réconciliation, à travers des clichés romantiques partagés par l’influenceuse camerounaise. Mais la disparition soudaine de ces photos a rapidement alimenté les spéculations sur la solidité de cette nouvelle entente.

Publicité

Des révélations troublantes

Le 13 novembre 2024, l’influenceuse Aïcha Kamoise a jeté un pavé dans la mare lors d’un direct YouTube. Ses déclarations accusant Francis Mvemba de violences conjugales envers Coco Emilia ont rapidement enflammé la toile. La youtubeuse, sûre de ses informations, a même défié publiquement Coco Emilia de la poursuivre en justice, affirmant détenir des preuves tangibles. Ces allégations ont trouvé un écho particulier dans les médias camerounais, qui ont massivement relayé l’information. Cependant, des versions contradictoires émergent, certaines sources suggérant que les épisodes de violence auraient été initiés par Coco Emilia elle-même, qualifiée « d’hystérique » dans ces témoignages.

Un silence révélateur

L’absence remarquée du couple sur les réseaux sociaux depuis ces révélations soulève de nombreuses questions. Francis Mvemba, habituellement très actif sur ses plateformes numériques, observe un mutisme inhabituel. De son côté, Coco Emilia, qui partageait régulièrement son quotidien avec ses millions d’abonnés, a effacé toute trace de sa vie conjugale sur ses réseaux sociaux. Cette situation met en lumière la complexité des relations conjugales sous le feu des projecteurs, où la frontière entre vie privée et spectacle public devient de plus en plus floue. Alors que les internautes attendent des explications, cette affaire soulève des questions essentielles sur la banalisation de la violence conjugale, quelle que soit la notoriété des personnes concernées.