Conférence de Montréal : Le Bénin engagé pour la paix en Ukraine

Les 30 et 31 octobre 2024, Montréal a accueilli la Conférence sur la dimension humaine de la formule de paix en dix points pour l’Ukraine. Ce rassemblement a réuni les ministres des Affaires étrangères et des représentants de haut niveau de plus de 70 pays. Le Bénin, engagé pour une résolution pacifique du conflit, y était représenté par Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères.

La conférence visait à approfondir les aspects humanitaires de la guerre en Ukraine, en soulignant l’importance des efforts diplomatiques pour soutenir le retour des prisonniers de guerre, des civils détenus illégalement et des enfants déportés. Les ministres présents ont annoncé des actions concrètes en faveur de la réintégration de ces personnes dans leur société d’origine. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a encouragé les participants à intensifier les efforts pour mettre un terme aux souffrances humaines engendrées par le conflit.

Rencontres bilatérales et renforcement des alliances

En marge de la conférence, le ministre béninois Olushegun Adjadi Bakari a échangé avec Andrii Sybiha, son homologue ukrainien. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre le Bénin et l’Ukraine, autour de l’objectif commun de stabilité et de paix. M. Sybiha a exprimé sa gratitude pour le soutien du Bénin et a invité M. Bakari à effectuer une visite officielle en Ukraine.

Par ailleurs, M. Bakari a rencontré Nuno Sampaio, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Portugal. Ensemble, ils ont abordé le renforcement des relations bilatérales, le partenariat Europe-Afrique et la réforme du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, visant une collaboration internationale plus solide et inclusive.