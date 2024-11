Côte d’Ivoire : découverte d’un second gisement d’or majeur

Minerai d'or (Photo DR)

La Côte d’Ivoire vient de faire une nouvelle découverte majeure dans le secteur minier. Un deuxième gisement d’or de classe mondiale a été identifié à Tanda, dans le nord-est du pays. Cette annonce, faite par le PDG du groupe minier canadien Endeavour Mining, Ian Cockerill, le mardi 26 novembre 2024, intervient quelques mois seulement après le projet Koné. Ces deux découvertes vont considérablement renforcer la production aurifère ivoirienne, déjà en forte croissance ces dernières années.

Grâce à ces nouvelles réserves, la Côte d’Ivoire devrait produire plus de 150 tonnes d’or supplémentaires et créer près de 4 000 emplois. Ces chiffres sont considérables et témoignent du potentiel minier du pays. Avec l’entrée en production de ces nouveaux gisements, la Côte d’Ivoire consolide sa position de leader dans le secteur de l’or en Afrique de l’Ouest. Cette annonce s’inscrit dans un contexte où la production aurifère de la Côte d’Ivoire connaît une forte croissance. En seulement dix ans, la production est passée de 20 tonnes en 2014 à plus de 50 tonnes en 2023. Ce dynamisme a été renforcé par l’ouverture de nouvelles mines, notamment la mine industrielle de Lafigué, inaugurée en octobre 2024 dans le département de Dabakala, au Nord-Est, toujours sous l’exploitation d’Endeavour Mining.

Publicité

Le projet Koné reste l’une des plus importantes découvertes aurifères du pays, avec des réserves estimées à 5 millions d’onces, soit environ 155,5 tonnes d’or. Ce projet conforte la position de la Côte d’Ivoire en tant que producteur de classe mondiale. Les nouvelles découvertes de Tanda et Koné, ainsi que les capacités de production croissantes, devraient contribuer à attirer de nouveaux investissements, à créer de l’emploi et à renforcer les finances publiques.