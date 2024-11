Coupures d’électricité au Bénin ce jeudi : Voici les horaires selon les localités

Ce jeudi 7 novembre 2024, plusieurs localités béninoises connaîtront des interruptions temporaires d’électricité, comme l’a annoncé la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee). Ces coupures, réparties selon des horaires spécifiques, visent à permettre des travaux de maintenance nécessaires à l’amélioration du réseau électrique.

Les zones touchées incluent Pobè, Adja-Ouèrè et leurs environs (coupure prévue de 12h à 15h), ainsi que Missérété, Katagon, Takon, et de nombreuses autres localités situées dans le sud du pays, avec des coupures programmées de 11h à 15h. Des interruptions affecteront également certaines zones de Parakou, Natitingou et Kandi sur les mêmes plages horaires.

La Sbee, consciente des désagréments que ces coupures peuvent causer aux usagers, a présenté ses excuses et rassure la population quant à ses efforts pour minimiser l’impact de ces interventions. En procédant à ces maintenances, la société s’inscrit dans une démarche visant à renforcer et moderniser le réseau national, dans l’objectif d’assurer une fourniture d’énergie plus stable et fiable pour tous.