Culte des Abiku au Bénin: entre mystique, spiritualité et réalité Sociale

Le culte des Abiku, profondément enraciné dans la tradition béninoise et ouest-africaine, continue de susciter fascination et questionnements. Ces êtres considérés comme « nés pour mourir » occupent une place centrale dans les croyances locales, mêlant spiritualité, mythologie et pratiques rituelles. Leur culte est surtout rattaché à la communauté Yoruba du Bénin. Le terme « Abiku » peut être approximativement traduit par « né pour mourir ». Ce mot désigne une croyance répandue en pays yoruba selon laquelle, il existe des êtres surnaturels vivant dans les forêts, et qui venaient de temps en temps dans le monde des vivants à travers un nouveau-né. Leur séjour parmi les hommes devait être court car avant de quitter leur monde surnaturel, ils avaient déjà convenu de la date du retour auprès des leurs. A la date convenue, l’enfant au travers duquel ils étaient venus devait mourir afin qu’eux puissent repartir.

Dans la tradition béninoise, les Abiku sont perçus comme des esprits errants qui s’incarnent dans des enfants. Leur particularité est de mourir précocement, souvent dans l’enfance, pour revenir à l’état spirituel et recommencer un cycle de naissance et de mort. Leur retour est souvent interprété comme une malédiction ou un défi lancé aux familles. Dans l’une de ses recherches, le feu professeur d’histoire à l’université d’Abomey-Calavi, Félix Iroko, explique qu’ « il s’agit d’une réalité très lointaine ». Les récits traditionnels racontent que ces esprits appartiennent au « monde des Abiku », un royaume spirituel où ils vivent avant de choisir une famille humaine. Leur mort prématurée est perçue comme une forme de caprice spirituel, bien qu’elle puisse également refléter les réalités d’une époque marquée par des taux élevés de mortalité infantile. Lorsqu’une femme avait eu à perdre plusieurs enfants en bas âge, on attribuait les décès à ce phénomène. Alors on mettait en œuvre divers moyens pour déjouer le plan de ces enfants spéciaux afin de les retarder dans le monde des humains.

