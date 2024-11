Culture : le Bénin et la France scellent un accord inédit

Photo : DR

Un partenariat majeur entre le Bénin et la France a été officialisé avec la signature d’un accord de financement de 60 millions d’euros, soit près de 36 milliards de FCFA, dédié au développement culturel. Cet appui budgétaire marque une avancée significative dans la coopération entre les deux pays et consolide la place de la culture au cœur des priorités stratégiques du gouvernement béninois.

Une ambition culturelle affirmée

Depuis 2016, le Bénin s’est engagé dans une dynamique ambitieuse pour faire de la culture un levier de développement. Les étapes marquantes de cette politique incluent la restitution des 26 trésors royaux en 2021 et les investissements dans des infrastructures emblématiques comme le Musée des Rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) et le Musée d’Art Contemporain de Cotonou (MACC). Ce nouveau financement porte le total des fonds mobilisés pour le secteur culturel à 82 milliards de FCFA, un chiffre qui reflète l’ampleur des ambitions du pays.

Publicité

Les projets soutenus par ce financement s’articulent autour de trois axes prioritaires : le renforcement de la gouvernance culturelle, la professionnalisation des filières créatives et l’amélioration de l’accès et de la diffusion culturelle. Ces orientations stratégiques visent à structurer durablement le secteur, tout en valorisant le patrimoine et les talents locaux.

Un partenariat stratégique avec la France

La signature de cet accord entre Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et Laure Weisgerber, directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, illustre l’engagement des deux parties à soutenir une vision commune de la culture comme moteur économique et social. L’implication du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, souligne également l’importance de ces réformes pour positionner le Bénin sur la scène internationale des industries créatives.

En parallèle, un programme de coopération technique renforcera les capacités des institutions clés, notamment l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Ce soutien technique vise à garantir une mise en œuvre efficace des projets et à pérenniser les acquis de cette collaboration.

La culture comme levier de développement

Ce partenariat novateur positionne le Bénin comme un modèle en Afrique et au-delà. La singularité de cet appui budgétaire, présenté comme une première mondiale, témoigne d’une volonté de redéfinir la place de la culture dans les politiques publiques. À travers cette initiative, le Bénin prouve que l’art et le patrimoine ne sont pas seulement des témoins du passé, mais aussi des outils puissants pour bâtir un avenir inclusif et prospère.

Publicité

En investissant dans la culture, le Bénin et la France renforcent non seulement leur coopération, mais aussi leur conviction que l’épanouissement des peuples passe par la valorisation des identités et des talents. Ce financement inédit ouvre ainsi la voie à une redéfinition des priorités culturelles en Afrique. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)