Culture, tourisme et arts au Bénin : les projets et réformes dévoilés

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé un atelier sur les projets et réformes des secteurs du tourisme, de la culture et des arts qui s’est tenu, jeudi 21 novembre 2024, dans l’enceinte dudit ministère. Le Bénin, à l’instar d’autres pays africains, dispose d’un important patrimoine culturel avec des savoir-faire porteurs d’identité et des arts pouvant être appliqués à l’industrie et contribuer à la création de la richesse nationale.

Ainsi, dès son accession au pouvoir, le gouvernement de la Rupture a mis les bouchées doubles pour hisser le Bénin au premier plan en Afrique en matière de tourisme. Il a fait du secteur des arts et de la culture, un pôle majeur de développement socio-économique du Bénin. À l’exécution du Pag 2016- 2021 au Bénin, le domaine des arts et de la culture s’est révélé comme un secteur à haute valeur ajoutée, créateur d’emplois et générateur de revenus.

L’ambition au cours des cinq années du second quinquennat est d’avoir des infrastructures culturelles et artistiques majeures, à savoir des institutions muséales aux normes internationales et des sites touristiques. Le gouvernement a planifié plusieurs projets, dont la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè (MuRAD), du musée international du Vodun -(Miv) à Porto-Novo, de la Route des couvents Vodun et forêts sacrées, de la Route des Tata et la réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada. Sans oublier la construction du nouveau Palais Royal de Nikki et de l’Arène de la Gaani, la reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah, l’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété, la construction d’un complexe touristique « Marina » près de la Porte du Non-retour à Djègbadji, la construction du Complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa et l’aménagement et la protection des côtes. Aussi, le gouvernement a voulu faire de la Pendjari/W le parc de référence de l’Afrique de l’Ouest, réinventer la cité lacustre de Ganvié et aménager des sites touristiques et leurs voies d’accès.

Quelques actions déjà réalisées

La réhabilitation à l’identique de la cité historique de Ouidah, la réhabilitation du Fort Portugais, la construction du Musée international de la Mémoire et de l’esclavage (Mime), la réhabilitation de la Place aux enchères, la réhabilitation de la Place de Zoungbodji, la réhabilitation de la porte du Non-Retour, la construction du complexe Marina et la construction du Bateau négrier (Bateau de Départ) à Ouidah sont des projets déjà réalisés. La construction de l’arène culturelle est en phase de finalisation et l’hôtel Dhawa Banyan Tree est en cours dans le complexe Marina à Djègbadji à Ouidah, ainsi que les travaux de réalisation du village de vacances de type Club Med à Avlékété. Construction d’une dizaine d’habitats témoins (types F3 et F4), pose des balises et des chenaux lumineux, réalisation en cours pour l’alimentation en eau potable à Ganvié ; réalisation des travaux de construction des équipements communautaires à Ganvié (maison des jeunes, maison de la francophonie, centre artisanal, places des collectivités) ; réalisation en cours des travaux de la Station d’épuration des eaux usées à Ganvié, réalisation en cours des travaux d’électrification de Ganvié; réception et mise en exploitation des hangars de marchés flottants dans la cité lacustre de Ganvié, sont les caractéristiques actuelles de la cité lacustre de Ganvié. Au nord du Bénin, les travaux de réfection de l’hôtel Tata Somba (Phase 1) sont déjà achevés. La construction du nouveau palais du roi de Nikki et d’une arène pour la Gaani est en phase de finalisation.

À Cotonou sont visibles et remarquables la construction et la réhabilitation des monuments et statues, le Festival Effet Graff au niveau du Mur de l’OCBN Gallery Marina Boulev’art (fresques murales) au niveau du Mur du Port de Cotonou, le démarrage des travaux de construction du quartier culturel de Cotonou ; l’aménagement des places publiques et des espaces verts et l’aménagement des routes. Ketou a connu la réhabilitation du musée Akaba Idena. Le gouvernement a engagé des réformes majeures relatives à la modernisation de l’écosystème du tourisme, à la dynamisation et à la réglementation du secteur du tourisme au Bénin, et à la modernisation des statistiques du tourisme (mise en place du compte satellite expérimental du tourisme).

Événements organisés en 2024

Organisation des festivités des « Vodun Days », édition 2024 à Ouidah ; exposition Art contemporain du Bénin à la Martinique et à la Conciergerie de Paris, organisation du Pavillon du Bénin dans le cadre de la participation à la 60ᵉ Biennale internationale de Venise 2024 en Italie ; célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition (Jistna) ; organisation de la fête de la musique, organisation de l’initiative Chante et Danse avec l’Amazone ; organisation des Concerts de la Nuit de l’Indépendance, du Salon National du Livre, du Grand Prix littéraire du Bénin et réalisation de la phase 2 des fresques du mur du Port Autonome de Cotonou du 08 janvier au 20 mai 2024.

Réformes

Nonobstant les nombreuses potentialités qui existent pour le développement du secteur de la culture et des arts, l’environnement institutionnel, économique et technique freine son essor. En effet, le secteur de la culture est affecté par des insuffisances et des faiblesses liées à la structuration et à la professionnalisation des acteurs ainsi qu’à la disponibilité et à la gestion des infrastructures. Face à ces contraintes, les actions projetées pour le quinquennat 2021- 2026 portent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement de la culture et des arts au Bénin avec un accent sur cinq (05) pôles majeurs à savoir : Cinéma, la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques.

Pour y arriver, les réformes majeures dont celles relatives au système de financement de la culture et la mise en place d’un fonds de bonification de crédits pour les entreprises et industries culturelles, et la mise en place des mécanismes de financement innovants en faveur des industries culturelles et créatives. Le gouvernement a œuvré pour la dématérialisation du système de collecte des redevances de droit d’auteur (Bubedra), la révision de la loi portant protection des œuvres littéraires et artistiques, la mise à jour de l’environnement juridique et règlementaire relatif à la protection du patrimoine culturel en République du Bénin, la règlementation de l’exercice du métier d’éditeur et de libraire, l’élaboration et mise en œuvre de la politique nationale du livre et de la lecture et la création du Conseil national des organisations de la société civile culturelle (La création du Conseil national des organisations d’artistes et d’acteurs culturels a été effective depuis mars 2022).