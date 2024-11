Déchets au Maghreb: des députés vantent l’importation d’Europe

Photo d'illustration : DR

Les déchets européens, bénéfiques aux entreprises marocaines ? C’est ce que pensent savoir et dire deux élus du Parlement. En effet, aux yeux du député Khalid Hatimi, du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et de son collègue Hussein Ben Tayeb, les détritus importés représentent une véritable manne.

À leurs yeux, les entreprises qui importent des déchets en caoutchouc ou en plastique, directement d’Europe, sont largement bénéficiaires de ce système. En effet, ces poubelles représentent une richesse, dont certaines sociétés ne peuvent désormais se passer. Tout le monde ne semble toutefois pas en accord avec cette philosophie. Certains élus tendent même à penser le contraire.

Publicité

Le Maroc doit-il continuer à importer les déchets européens

C’est le cas de Driss El Sentissi, président du groupe parlementaire du Mouvement Populaire (MP) pour qui il est désormais indispensable d’imposer une surtaxation aux déchets importés, dans le but de préserver l’environnement et valoriser les déchets locaux. Seraient concernés par cette nouvelle taxe de 40%, les déchets plastiques, métalliques ainsi que les pneus usés.

Côté gouvernement, on rappelle que l’importation de ces déchets n’a pas pour vocation à polluer le pays, bien au contraire. Les entreprises qui souhaitent ainsi procéder doivent obtenir, au préalable, l’accord du ministère de l’Énergie et du Commerce. La gestion et la transformation de ces déchets se font alors, sur la base d’un cahier des charges bien précis.

Le gouvernement souhaite ainsi poursuivre

Fouzi Lekjaa, ministre délégué au budget, a ensuite rappelé que certaines entreprises, notamment les entreprises implantées localement, utilisaient ces déchets dans le but de produire de l’énergie. Ainsi, non seulement ces détritus sont réutilisés, mais ils servent la cause marocaine et surtout, l’environnement, puisque cette énergie mise à profit de tous, est totalement décarbonée.