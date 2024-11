Découvrez les 4 superpouvoirs d’un sommeil de qualité

Phoyo Pixabay

Aujourd’hui, plus de 50% de la population française souffre d’insomnies, et plus généralement de troubles du sommeil. Si vous êtes également confronté à ces perturbations pendant la nuit, il est important de chercher des solutions pour optimiser votre sommeil. En effet, bien dormir est vital pour notre santé et notre bien-être. À la lumière des dernières recherches, voici les bienfaits d’un sommeil profond.

Bien dormir pour mieux gérer ses émotions

Le meilleur remède pour cultiver sa santé mentale est de s’assurer un sommeil de qualité. En effet, le sommeil a des actions sur le système nerveux. La nuit, il permet une meilleure récupération de la fatigue physique et psychologique accumulée durant la journée. Vous devez savoir que, fatigués, nous sommes souvent beaucoup plus sensibles aux troubles de l’humeur (dépression, anxiété, etc.).



De plus, si l'on s'en tient aux propos des scientifiques, le sommeil protège contre l'accumulation de stress, en ce sens qu'il diminue le niveau de cortisol qui n'est rien d'autre que l'hormone du stress.



Cette dernière propose un large choix en termes de matériaux, de degrés de fermeté et de niveaux de prix, afin que chacun puisse trouver la solution idéale pour profiter d’un sommeil réparateur.

Bien dormir permet d’optimiser son système immunitaire

Pas de renforcement de l’immunité sans un sommeil de qualité ! C’est pendant la nuit que se déroule la phase de régénération de nos défenses immunitaires, via le processus de réparation cellulaire. Se priver de sommeil peut rendre ainsi plus vulnérable aux infections virales, par exemple.



Cela augmente également les risques de maladies comme l’obésité, le diabète, l’athérosclérose ou la polyarthrite rhumatoïde qui sont contractées à l’âge adulte. Les résultats de certaines recherches disent que, sur le long terme, avoir un bon sommeil pourrait constituer aussi un des remparts anticancers.



D’ailleurs, les individus qui exercent une profession de nuit, étant donné qu’ils désorganisent leur cycle de sommeil, ont notamment un surrisque de cancers du sein et de la prostate. Bien dormir protègerait en outre des maladies neurodégénératives. Il s’agit d’une découverte récente. Pour finir, le sommeil permet de réguler la tension artérielle.



Quand on sait que l’hypertension artérielle figure parmi les principales causes d’infarctus et d’AVC, on mesure l’importance de bien dormir.

Bien dormir aide à garder sa ligne et sa beauté

Enchainer des mauvaises nuits peut entraîner, à moyen terme, une prise de poids. Rien d’étonnant à cela, puisque le sommeil est la période pendant laquelle l’organisme sécrète la leptine, l’hormone de la satiété. Lorsqu’on ne dort pas bien, il est évident que nos pulsions alimentaires vont s’accroître.



Profiter de sommeil de qualité fait partie aussi des solutions naturelles pour rester toujours belle et jeune. En fait, le sommeil stimule le renouvellement de nos cellules et permet de régénérer nos tissus (peau, os, muscles, intestin, sang…). Il évite les changements physiologiques et protège des signes de vieillissement prématuré (rides, ridules…).

Bien dormir favorise l’accroissement et le maintien de la vigilance, de la mémorisation et de l’intelligence

Aviez-vous déjà constaté qu’après une mauvaise nuit, vous devenez moins vigilants ou attentifs ? Une situation qui augmente les risques d’accident sur la circulation. L’autre bienfait intéressant du sommeil profond est sa capacité à entretenir la mémorisation et l’intelligence. Raison pour laquelle il faut veiller à ce que vos enfants jouissent d’un sommeil profond et de qualité. Cela peut impacter positivement leurs résultats scolaires.



Quant aux adultes, bien dormir leur permettra d’être plus productifs au boulot. La mise au repos de l’organisme permet en effet de reconstituer les réserves énergétiques. Pour finir, un sommeil réparateur augmente l’espérance de vie. Les gens qui dorment au moins 7 heures par nuit ont un moindre risque (12 %) de mourir prématurément par rapport à ceux qui dorment moins.