Déploiement des 188 ambulances au Bénin : renforcement des capacités des conducteurs

Dans le cadre du déploiement des 188 ambulances nouvellement acquises par le gouvernement dans toutes les communes du Bénin, une formation de renforcement de capacités initiée par le ministère de la Santé au profit des conducteurs a été officiellement lancée le lundi 25 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. L’objectif est de mieux outiller ces conducteurs en matière de la sécurité routière.

Pour le Directeur général de l’Agence nationale de maintenance hospitalière, Dr Olivier Perrot, cette formation de quatre jours ouverte le lundi, va permettre de renforcer les capacités d’une trentaine de conducteurs de véhicules administratifs qui serviront de relais pour leurs pairs dans les départements afin que tous soient mieux aguerris pour accomplir à bien leur mission. Celle de conduire convenablement les ambulances qui seront mises à leur disposition.

« Ce sont déjà des conducteurs professionnels. On va simplement essayer de renforcer leurs capacités et essayer de les sensibiliser un peu plus sur leur rôle en matière de sécurité routière dans son ensemble », a déclaré le Consultant Ostertag Stephan.

Grande satisfaction pour les bénéficiaires de la formation qui est à la fois théorique et pratique. Ils se sont engagés à appliquer à la lettre tous les enseignements qui seront reçus pour une meilleure conduite des véhicules pour mieux servir les populations.