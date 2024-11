Des précisions sur l’assurance maladie obligatoire au Bénin

Photo Présidence

L’assurance maladie obligatoire prend forme peu à peu au Bénin. Pour faciliter l’accès aux hôpitaux à tous les béninois pour des soins de qualité, le gouvernement béninois, a décidé d’harmoniser les coûts des soins en vue de les rendre à la portée de toutes les bourses. L’information a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement en fin de semaine écoulée. « Sous les orientations du Président de la République, il a été fait en sorte que les coûts de l’assurance maladie soient réellement accessibles à tous », informe Wilfried Houngbédji.

Le « panier de base » couvert par cette assurance a été conçu pour répondre aux besoins sanitaires les plus fréquents de la population béninoise. « Nous avons inclus dans ce panier toutes les affections courantes pour lesquelles nos populations consultent dans les centres de santé », rapporte le secrétaire général adjoint du gouvernement. Il précise que dès la phase pilote, le gouvernement a intégré des affections plus graves comme les traumatismes crâniens et certaines infections, permettant aux citoyens d’accéder à des soins sans se soucier des obstacles financiers immédiats.

Ainsi, les tarifs ont été fixés à 9 000 Fcfa par an pour les enfants et 16 000 Fcfa pour les adultes, soit moins de 1 000 FCFA par mois pour les enfants et moins de 1 500 FCFA pour les adultes.

Selon l’article 2 du décret 2023-327 du 21 juin 2023, « l’assurance maladie universelle est souscrite selon le cas, soit auprès de l’agence nationale de protection sociale ou de toute structure publique qui lui succèderait, soit auprès d’une société ou organisme d’assurance agréé au Bénin ou reconnu par les autorités béninoises ».

L’article 3 du même décret précise quant à lui que « l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne, prennent en charge, partiellement ou totalement, suivant les modalités définies au présent décret, les frais de souscription d’une police d’assurance maladie concernant le panier de soins de base pour : les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge, les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge, les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d’une allocation de l’Etat, les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge, les retraités du secteur privé à revenu très faible, les conjoints et enfants à charge, les pauvres extrêmes ou non extrêmes ».

Les travailleurs du secteur privé sont également concernés selon l’article 4 du décret qui renseigne que « les employeurs du secteur privé et les organismes publics commerciaux souscrivent obligatoirement à une police d’assurance maladie couvrant au minimum le panier de soins de base pour leurs salariés, ainsi que pour les conjoints et les enfants à charge de ceux-ci ».