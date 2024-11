Désert du Sahara : l’Europe menacée par ce probable changement ?

Photo DR

Il y a environ 10 000 ans, le Sahara était une région luxuriante parsemée de lacs, de rivières et d’une végétation abondante. Cette période humide africaine a progressivement cédé la place à l’aridification vers 3 500 avant notre ère, transformant ce territoire verdoyant en un désert. Ce basculement climatique majeur résulte d’une modification de l’orbite terrestre qui a diminué le rayonnement solaire reçu pendant l’été dans l’hémisphère nord, affaiblissant la mousson africaine et réduisant les précipitations. La végétation a disparu, laissant place aux dunes de sable caractéristiques du Sahara actuel.

Des mouvements atmosphériques bouleversés par une végétation renaissante

Une équipe dirigée par Marco Gaetani de l’IUSS School of Advanced Studies de Pavie a analysé les impacts potentiels d’un reverdissement du Sahara sur le climat européen. Leurs simulations numériques révèlent qu’une augmentation de la végétation saharienne modifierait profondément les circulations atmosphériques de l’hémisphère nord. La circulation de Walker, cette boucle d’air qui relie les tropiques aux latitudes élevées, se déplacerait vers l’ouest. Cette modification entraînerait des changements significatifs des courants-jets, particulièrement au-dessus de l’Atlantique Nord en été et du Pacifique Nord en hiver.

Une Europe divisée face aux bouleversements climatiques

Les simulations montrent une Europe scindée entre des régimes climatiques contrastés. L’Europe occidentale connaîtrait des hivers plus froids associés à des étés caniculaires. L’Europe centrale subirait un réchauffement généralisé, tandis que la région méditerranéenne bénéficierait de températures plus clémentes et d’une humidité accrue. Ces changements s’expliquent par une transformation de l’oscillation nord-atlantique, passant d’une phase positive à négative durant l’hiver et l’été. Cette reconfiguration atmosphérique redistribuerait les zones de précipitations et les masses d’air chaud à travers le continent.

Un phénomène aux répercussions durables

Le reverdissement du Sahara entraînerait des modifications climatiques persistant sur plusieurs millénaires. La présence accrue de végétation réduirait de 80% les émissions de poussières désertiques et diminuerait l’albédo de 0,30 à 0,15. Cette transformation favoriserait le réchauffement des régions tropicales et amplifierait le cycle de l’eau grâce à une évapotranspiration intensifiée par la végétation. Les observations satellitaires récentes indiquent déjà l’apparition de corridors végétaux dans le Sahara, conséquence du déplacement vers le nord des systèmes météorologiques africains. Ces changements, associés à des précipitations plus intenses, pourraient accélérer la transformation de ce désert emblématique et bouleverser durablement les équilibres climatiques européens.