Maghreb : vers le lancement de 4 nouvelles chaînes de sports

Photo d'illustration (Unsplash)

Le Maroc s’apprête à faire un bond dans l’univers de la diffusion sportive avec le lancement de quatre nouvelles chaînes dédiées exclusivement au sport. Cette décision, validée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), vient répondre à des attentes croissantes du public pour une couverture plus exhaustive de la scène sportive nationale et régionale. Ces nouvelles chaînes, baptisées Arryadia 2, Arryadia 3, Arryadia 4 et Arryadia 5, viendront étoffer l’offre de la chaîne Arryadia, jusque-là seule à assumer cette mission.

Le développement de cette offre télévisuelle vise à répondre aux critiques concernant la couverture parfois incomplète des compétitions locales et régionales. L’objectif est clair. Il s’agit d’offrir un espace médiatique dédié aux divers événements sportifs qui se déroulent dans le royaume, mais aussi élargir l’accès aux disciplines moins médiatisées comme le football féminin ou certaines compétitions locales. Pour les passionnés de sport marocain, l’arrivée de ces nouvelles chaînes représente une opportunité d’assister à des retransmissions régulières et de découvrir un panel plus large d’événements sportifs.

Publicité

Ce lancement coïncide avec une période de grande effervescence sportive pour le Maroc, qui s’apprête à accueillir plusieurs événements d’envergure. En premier lieu, la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, fera son retour sur le sol marocain. En parallèle, le Maroc se positionne comme acteur central dans l’organisation de compétitions internationales, parmi lesquelles deux éditions de la CAN féminine, la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, et la prestigieuse Coupe du Monde 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal. Les nouvelles chaînes auront donc pour mission de garantir une couverture complète et exclusive de ces événements, ce qui renforcera l’attractivité du Maroc en tant que terre d’accueil d’événements sportifs.

Au-delà des grandes compétitions, les nouvelles chaînes Arryadia seront également consacrées à la promotion des disciplines moins connues et au soutien des talents émergents. Les sports féminins, souvent relégués au second plan, bénéficieront ainsi d’une vitrine renforcée. Ce focus sur des disciplines variées pourrait également encourager le développement d’autres sports, tout en contribuant à une meilleure visibilité des athlètes marocains, qui peinent souvent à se faire connaître sur la scène internationale faute de diffusion médiatique suffisante.

Le lancement de ces nouvelles chaînes télévisées sportives ne se limite pas à une simple expansion de l’offre audiovisuelle. Il s’agit également de promouvoir l’image du Maroc comme une nation accueillante et passionnée de sport. Avec la multiplication des événements sportifs de premier plan dans le royaume, cette initiative vient appuyer la stratégie marocaine visant à asseoir sa présence et son influence sur la scène sportive internationale.

En parallèle, cette diversification de l’offre médiatique pourrait stimuler le secteur audiovisuel marocain en créant de nouvelles opportunités pour les professionnels des médias et en augmentant les investissements dans la production de contenus locaux. Le Maroc, déjà pionnier dans de nombreux domaines en Afrique du Nord, semble prêt à s’affirmer également comme une plaque tournante du sport télévisé.